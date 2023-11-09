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No Caparaó Capixaba

Prefeitura de cidade do ES sofre ataque e criminosos pedem R$ 1 milhão

Devido à invasão cibernética, os servidores ficaram sem receber o último salário, mas a situação foi normalizada nesta quinta (9)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

09 nov 2023 às 16:35

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 16:35

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil após sofrer um ataque ao servidor central. O anúncio foi feito pelo prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, nessa quarta-feira (8) e, de acordo com informações da Secretaria de Administração e Finanças, criminosos bloquearam os dados da prefeitura e pediram uma quantia equivalente a R$ 1 milhão em troca da liberação.
O ataque cibernético foi na madrugada do último dia 26 de outubro. De acordo com o secretário de Administração e Finanças do município, Jorge Luiz Nacari, os servidores chegaram para trabalhar e encontraram as máquinas bloqueadas, com um pedido de resgate no valor de 6 criptomoedas em troca da liberação, o que equivale a um pouco mais de R$ 1 milhão.
"Nós não fizemos nenhum pagamento porque tínhamos todas as informações armazenadas na nuvem. Temos uma empresa contratada só para fazer esse backup diariamente, então esses dados estão seguros"
Jorge Luiz Nacari - Secretário de Administração e Finanças de Dores do Rio Preto
Um dos prejuízos ocasionados foi o atraso no pagamento dos servidores municipais, pela falta de acesso aos dados. Segundo o secretário, os depósitos foram realizados nesta quinta-feira (9). Antes, na quarta (8) o prefeito falou dos ataques nas redes sociais.
“Nós estamos tendo alguns problemas de parte técnica com a invasão do nosso provedor, mas acreditamos que hoje (quarta) nós consigamos resolver toda a situação e enviar a folha de pagamento para o banco [...] Peço desculpas, mas é algo que não está na nossa alçada. Podem ficar tranquilos que não é um problema financeiro”, enfatizou o líder do Executivo no vídeo.
Segundo o secretário Nacari, uma empresa contratada agora está fazendo o processo de transferência dos dados da nuvem para as máquinas, e 80% do processo já foi concluído. “Voltar com os dados do sistema para a máquina leva um tempo, porque são dados fiscais, financeiros, mas acreditamos que será totalmente resolvido nos próximos dias”, explicou.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Dores do Rio Preto e, no momento, não há detalhes que possam ser divulgados.

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