Botija pega fogo em borracharia de Atílio Vivácqua

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado após uma botija de gás acetileno pegar fogo em uma borracharia, no Centro de Atílio Vivácqua, na tarde desta terça-feira (5). De acordo com funcionários do local, não há informações sobre o que teria causado o acidente, mas ninguém se feriu. Também informaram que o fogo foi totalmente controlado e nenhum prejuízo foi causado.