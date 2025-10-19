Árvore cai sobre fiação e derruba dois postes durante ventania na Serra
Publicado em 19/10/2025 às 19h45
A ventania que atingiu a Grande Vitória neste domingo (19) derrubou, por volta das 16h, uma árvore de grande porte no bairro Barro Branco, na Serra. Nenhuma residência foi atingida, mas os galhos acabaram caindo sobre a fiação de energia, que puxou dois postes ao chão, segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Como o tronco ficou no meio da rua, a via precisou ser interditada.
O Corpo de Bombeiros e a EDP foram ao local. No começo da noite, os militares ainda aguardavam o desligamento da energia da região para retirar a árvore e poder liberar a circulação de pessas e veículos na rua.