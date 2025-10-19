Árvore cai sobre fiação e derruba dois postes durante ventania na Serra

A ventania que atingiu a Grande Vitória neste domingo (19) derrubou, por volta das 16h, uma árvore de grande porte no bairro Barro Branco, na Serra. Nenhuma residência foi atingida, mas os galhos acabaram caindo sobre a fiação de energia, que puxou dois postes ao chão, segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Como o tronco ficou no meio da rua, a via precisou ser interditada.