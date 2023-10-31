Aquaviário da Praça do Papa ganha estação do Bike Vitória

"É mais um modal de transporte que pode ajudar pessoas que vem com o aquaviário", afirmou o secretário municipal de Transportes, Alex Mariano, para A Gazeta. Recentemente, foram inauguradas estações na Reta da Penha, em Itararé e em Jardim Camburi. A que estava prevista para Jardim da Penha, na Praça do Epa (BH Supermercados), saiu dos planos da secretaria por enquanto.