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Cultura pop

Do R&B à pegada do samba e do bolero: artistas capixabas para ficar de olho no segundo semestre de 2026

Segundo semestre do ano já está entre nós e os artistas locais prometem pocar com muita música boa

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 11:35

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

04 jul 2026 às 11:35
JUBA, Um Escarcéu, Matheus Nascimento e Anízio preparam lançamentos musicais e novos projetos para o seguno semestre de 2026
JUBA, Um Escarcéu, Matheus Nascimento e Anizio preparam lançamentos musicais e novos projetos para o seguno semestre de 2026 Vagner Resende, Bia Vieira, Matheus Nascimento e Aron Ribas/Divulgação

O segundo semestre do ano já está entre nós e depois de grandes lançamentos musicais nos primeiros seis meses de 2026, incluindo Silva, com o disco “Rolidei”, e Budah, com o “Frequência Lunar”, a expectativa é manter a barra alta com novos projetos musicais de artistas capixabas. 

Indo do R&B à pegada do samba e bolero, os lançamentos prometem muita coisa boa, que misturam elementos contemporâneos com o melhor da música capixaba. Confira alguns artistas que merecem espaço na sua playlist:

Matheus Nascimento

Matheus Nascimento lançará a música "O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho" no dia 23 de julho
Matheus Nascimento lançará a música "O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho" no dia 23 de julho Matheus Nascimento/Divulgação

Misturando elementos do R&B contemporâneo, soul music e MPB, Matheus Nascimento prepara o lançamento de "O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho", primeiro single do seu álbum de estreia. A faixa foi escrita e composta pelo artista em parceria com o produtor e cantor Dan Abranches. 

Segundo Matheus, a música retrata o momento em que a comparação substitui a certeza e o amor passa a conviver com a insegurança. Sem procurar respostas, a canção permanece dentro da dúvida, explorando a dor de quem tenta compreender por que deixou de ser suficiente para alguém.

Um Escarcéu

Formada pelo casal Marcel e Alinne Garruth, a dupla Escarcéu mistura elementos da música brasileira com o pop contemporâneo.
Formada pelo casal Marcel e Alinne Garruth, a dupla Escarcéu mistura elementos da música brasileira com o pop contemporâneo. Bia Vieira

Formada pelo casal Marcel e Alinne Garruth, a dupla Escarcéu debutou no mercado musical com o single duplo “A Vida É Mesmo Uma Piada”, que inclui as faixas “Casca De Banana” e “Quem Sabe Era  Mais Feliz”, no primeiro semestre de 2026.

Com uma sonoridade que mistura elementos da música brasileira com o pop contemporâneo, o Escarcéu aposta em uma identidade marcada por contrastes:  instrumentação orgânica inspirada em gêneros regionais, como o samba e o bolero, dialoga  com beats, graves e distorções.

A dupla, inclusive, prepara o lançamento de um novo single para ainda este mês. 

JUBA

Natural de Jacaraípe, na Serra (ES), o artista une a energia do litoral com uma sonoridade moderna e envolvente.
Natural de Jacaraípe, na Serra (ES), o artista une a energia do litoral com uma sonoridade moderna e envolvente. Vagner Resende

Natural de Jacaraípe, na Serra, o artista une a energia do litoral com uma sonoridade moderna e envolvente. O artista acaba de lançar a música “Pique do Olodum”, depois das faixas “Hortelã” e a parceria “Acabar” com Anízio, lançadas no primeiro semestre. 

"Essa música foi uma collab com o produtor espanhol MXTL, focado em tendências para o TikTok, por isso a estrutura é mais curta e rápida, pensada para o dinamismo das redes. Minhas referências são essas: artistas que transitam entre o pop, o R&B e o trap, sempre buscando versatilidade. Eu estou me encontrando nessa mistura, cercado por gente talentosa e com uma visão clara de onde queremos chegar", comenta JUBA. 

Anizio

Anizio prepara projeto de releitura de clássicos da música brasileira sob uma pegada mais contemporânea
Anizio prepara projeto de releitura de clássicos da música brasileira sob uma pegada mais contemporânea Aron Ribas

Depois do EP “Efêmero”, lançado em 2024, Anizio foi finalista no Prêmio da Música Capixaba na categoria “Destaque LGBTQIAP +” e, recentemente, emprestou os vocais para uma parceria com o artista capixaba JUBA, na música “Acabar”. 

Agora, o artista prepara um projeto com releitura de clássicos da música brasileira sob uma pegada mais contemporânea. “A ideia é celebrar a diversidade e a riqueza da nossa música, conectando diferentes gerações. Fechando o projeto, vou lançar um single inédito com fortes referências à brasilidade e às minhas influências musicais”, promete Anizio. 

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