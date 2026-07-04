Do R&B à pegada do samba e do bolero: artistas capixabas para ficar de olho no segundo semestre de 2026

O segundo semestre do ano já está entre nós e depois de grandes lançamentos musicais nos primeiros seis meses de 2026, incluindo Silva, com o disco “Rolidei”, e Budah, com o “Frequência Lunar”, a expectativa é manter a barra alta com novos projetos musicais de artistas capixabas.
Indo do R&B à pegada do samba e bolero, os lançamentos prometem muita coisa boa, que misturam elementos contemporâneos com o melhor da música capixaba. Confira alguns artistas que merecem espaço na sua playlist:
Matheus Nascimento
Misturando elementos do R&B contemporâneo, soul music e MPB, Matheus Nascimento prepara o lançamento de "O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho", primeiro single do seu álbum de estreia. A faixa foi escrita e composta pelo artista em parceria com o produtor e cantor Dan Abranches.
Segundo Matheus, a música retrata o momento em que a comparação substitui a certeza e o amor passa a conviver com a insegurança. Sem procurar respostas, a canção permanece dentro da dúvida, explorando a dor de quem tenta compreender por que deixou de ser suficiente para alguém.
Um Escarcéu
Formada pelo casal Marcel e Alinne Garruth, a dupla Escarcéu debutou no mercado musical com o single duplo “A Vida É Mesmo Uma Piada”, que inclui as faixas “Casca De Banana” e “Quem Sabe Era Mais Feliz”, no primeiro semestre de 2026.
Com uma sonoridade que mistura elementos da música brasileira com o pop contemporâneo, o Escarcéu aposta em uma identidade marcada por contrastes: instrumentação orgânica inspirada em gêneros regionais, como o samba e o bolero, dialoga com beats, graves e distorções.
A dupla, inclusive, prepara o lançamento de um novo single para ainda este mês.
JUBA
Natural de Jacaraípe, na Serra, o artista une a energia do litoral com uma sonoridade moderna e envolvente. O artista acaba de lançar a música “Pique do Olodum”, depois das faixas “Hortelã” e a parceria “Acabar” com Anízio, lançadas no primeiro semestre.
"Essa música foi uma collab com o produtor espanhol MXTL, focado em tendências para o TikTok, por isso a estrutura é mais curta e rápida, pensada para o dinamismo das redes. Minhas referências são essas: artistas que transitam entre o pop, o R&B e o trap, sempre buscando versatilidade. Eu estou me encontrando nessa mistura, cercado por gente talentosa e com uma visão clara de onde queremos chegar", comenta JUBA.
Anizio
Depois do EP “Efêmero”, lançado em 2024, Anizio foi finalista no Prêmio da Música Capixaba na categoria “Destaque LGBTQIAP +” e, recentemente, emprestou os vocais para uma parceria com o artista capixaba JUBA, na música “Acabar”.
Agora, o artista prepara um projeto com releitura de clássicos da música brasileira sob uma pegada mais contemporânea. “A ideia é celebrar a diversidade e a riqueza da nossa música, conectando diferentes gerações. Fechando o projeto, vou lançar um single inédito com fortes referências à brasilidade e às minhas influências musicais”, promete Anizio.