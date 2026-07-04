Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Astrologia

3 banhos de ervas para atrair energias de prosperidade

Conheça combinações tradicionais utilizadas em rituais para conquistar abundância e abrir caminhos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 12:55

Os banhos de ervas podem fortalecer intenções de prosperidade e abundância (Imagem: asmiphotoshop | Shutterstock)
Os banhos de ervas podem fortalecer intenções de prosperidade e abundância Crédito: Imagem: asmiphotoshop | Shutterstock
Os banhos de ervas fazem parte de tradições espirituais e populares há séculos. Mais do que um ritual de autocuidado, eles simbolizam a renovação das energias e a abertura de caminhos em diferentes áreas da vida. Quando o objetivo é atrair prosperidade, algumas plantas são conhecidas por sua associação com abundância, sucesso e oportunidades.
Independentemente da crença de cada pessoa, o ritual pode funcionar como um momento de conexão consigo mesmo, fortalecendo intenções e cultivando uma mentalidade mais positiva em relação ao dinheiro, ao trabalho e às realizações pessoais.
Abaixo, veja três banhos tradicionalmente utilizados para esse propósito!

1. Banho de louro e canela

O louro é amplamente associado à vitória, à prosperidade e à conquista de objetivos, enquanto a canela simboliza expansão, movimento e abundância. Juntas, formam uma combinação bastante utilizada em rituais voltados para atrair boas oportunidades.

Materiais

  • 1 l de água
  • 7 folhas de louro
  • 3 canelas em pau

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente as folhas de louro e as canelas. Deixe a infusão descansar por cerca de 15 minutos. Após o banho habitual, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando crescimento financeiro, novas oportunidades e prosperidade. Deixe o corpo secar naturalmente, se possível.

2. Banho de alecrim, manjericão e hortelã

Essa combinação é indicada para renovar as energias, afastar o desânimo e estimular a confiança para conquistar novos projetos. O alecrim é conhecido por promover clareza mental, o manjericão está ligado à sorte e à prosperidade, enquanto a hortelã representa renovação e circulação de boas energias.

Materiais

  • 1 l de água
  • 1 punhado de alecrim
  • 1 punhado de manjericão
  • 1 punhado de hortelã

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione um punhado de cada erva. Tampe o recipiente e aguarde aproximadamente 20 minutos. Coe a mistura e utilize-a após o banho habitual, sempre do pescoço para baixo. Durante o ritual, visualize portas se abrindo e situações favoráveis chegando à sua vida.
A combinação de camomila e girassol simboliza tranquilidade, abundância e boas energias (Imagem: Julija Ogrodowski | Shutterstock)
A combinação de camomila e girassol simboliza tranquilidade, abundância e boas energias Crédito: Imagem: Julija Ogrodowski | Shutterstock

3. Banho de camomila e girassol

Para muitas tradições espiritualistas, a prosperidade também depende de equilíbrio emocional e da capacidade de manter pensamentos positivos. A camomila favorece a tranquilidade, enquanto as pétalas de girassol simbolizam sucesso , vitalidade e abundância.

Materiais

  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de flores secas de camomila
  • 1 punhado de pétalas de girassol

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente a camomila e as pétalas de girassol. Deixe a infusão descansar por cerca de 15 minutos, coe e derrame lentamente sobre o corpo depois do banho convencional. Aproveite esse momento para agradecer pelas conquistas já alcançadas e fortalecer a intenção de receber novas oportunidades.

A intenção também faz parte do ritual

Embora os banhos de ervas sejam muito utilizados em práticas espiritualistas e esotéricas, eles não substituem atitudes concretas para alcançar prosperidade, como planejamento financeiro, dedicação ao trabalho e organização. O ritual funciona como um símbolo de renovação e fortalecimento da intenção, ajudando a iniciar novos ciclos com mais confiança, esperança e foco nos objetivos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
Justiça decide soltar policial civil preso por atirar em motoboy em Vitória
Hike & Fly
Atletas de seis países vão atravessar o Espírito Santo caminhando pelas montanhas e voando de parapente
Victor Pignaton
Capixaba Victor Pignaton conquista maior título na carreira na Holanda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados