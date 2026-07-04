3 banhos de ervas para atrair energias de prosperidade

Os banhos de ervas podem fortalecer intenções de prosperidade e abundância Crédito: Imagem: asmiphotoshop | Shutterstock

Os banhos de ervas fazem parte de tradições espirituais e populares há séculos. Mais do que um ritual de autocuidado, eles simbolizam a renovação das energias e a abertura de caminhos em diferentes áreas da vida. Quando o objetivo é atrair prosperidade, algumas plantas são conhecidas por sua associação com abundância, sucesso e oportunidades.

Independentemente da crença de cada pessoa, o ritual pode funcionar como um momento de conexão consigo mesmo, fortalecendo intenções e cultivando uma mentalidade mais positiva em relação ao dinheiro, ao trabalho e às realizações pessoais.

Abaixo, veja três banhos tradicionalmente utilizados para esse propósito!

1. Banho de louro e canela

O louro é amplamente associado à vitória, à prosperidade e à conquista de objetivos, enquanto a canela simboliza expansão, movimento e abundância. Juntas, formam uma combinação bastante utilizada em rituais voltados para atrair boas oportunidades.

Materiais

1 l de água

7 folhas de louro

3 canelas em pau

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente as folhas de louro e as canelas. Deixe a infusão descansar por cerca de 15 minutos. Após o banho habitual, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando crescimento financeiro, novas oportunidades e prosperidade. Deixe o corpo secar naturalmente, se possível.

2. Banho de alecrim, manjericão e hortelã

Essa combinação é indicada para renovar as energias, afastar o desânimo e estimular a confiança para conquistar novos projetos. O alecrim é conhecido por promover clareza mental, o manjericão está ligado à sorte e à prosperidade, enquanto a hortelã representa renovação e circulação de boas energias.

Materiais

1 l de água

1 punhado de alecrim

1 punhado de manjericão

1 punhado de hortelã

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione um punhado de cada erva. Tampe o recipiente e aguarde aproximadamente 20 minutos. Coe a mistura e utilize-a após o banho habitual, sempre do pescoço para baixo. Durante o ritual, visualize portas se abrindo e situações favoráveis chegando à sua vida.

A combinação de camomila e girassol simboliza tranquilidade, abundância e boas energias Crédito: Imagem: Julija Ogrodowski | Shutterstock

3. Banho de camomila e girassol

Para muitas tradições espiritualistas, a prosperidade também depende de equilíbrio emocional e da capacidade de manter pensamentos positivos. A camomila favorece a tranquilidade, enquanto as pétalas de girassol simbolizam sucesso , vitalidade e abundância.

Materiais

1 l de água

2 colheres de sopa de flores secas de camomila

1 punhado de pétalas de girassol

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente a camomila e as pétalas de girassol. Deixe a infusão descansar por cerca de 15 minutos, coe e derrame lentamente sobre o corpo depois do banho convencional. Aproveite esse momento para agradecer pelas conquistas já alcançadas e fortalecer a intenção de receber novas oportunidades.

A intenção também faz parte do ritual