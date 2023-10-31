Polícia apreende oito motos barulhentas e multa condutores em Alegre

Uma operação de fiscalização da Polícia Militar, na noite de domingo (29), apreendeu oito motocicletas com escapamentos barulhentos em Alegre, na Região do Caparaó capixaba. Além das motos removidas, um documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foi recolhido e diversos autos de infração foram emitidos.
Segundo a polícia, a poluição sonora das motos é ocasionada com silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente, inoperante ou com escapamento esportivo de design diferente com produção de ruído superior ao original. O condutor flagrado responderá por infração grave, segundo o inciso X do artigo 230 do CTB: “conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão, pode ser multado em R$ 195,23”, além de acumular cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
A Polícia Militar informou que tem buscado implementar medidas de fiscalização que coíbam este tipo de conduta, a fim de garantir a preservação da ordem, realizando operações com objetivo de reprimir perturbação do sossego. As motos foram levadas para o pátio credenciado do Detran em Guaçuí.