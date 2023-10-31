Polícia apreende oito motos barulhentas e multa condutores em Alegre

Segundo a polícia, a poluição sonora das motos é ocasionada com silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente, inoperante ou com escapamento esportivo de design diferente com produção de ruído superior ao original. O condutor flagrado responderá por infração grave, segundo o inciso X do artigo 230 do CTB: “conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão, pode ser multado em R$ 195,23”, além de acumular cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).