Após chuva, eventos do Dia da Emancipação de Cachoeiro são adiados

Além do tradicional desfile escolar, a solenidade de inauguração do novo Centro de Lutas do bairro Rubem Braga, que seria na segunda-feira, também foi adiada. A inauguração das obras de acessibilidade da Câmara de Vereadores do município, bem como a Sessão Solene em comemoração aos 157 anos de Emancipação Política foram adiadas.