"Apagão" atinge Terminal de Campo Grande e bairros em Cariacica

Os moradores de algumas regiões de Cariacica enfrentaram um “apagão” no começo da noite desta quarta-feira (29). A falta de energia foi registrada em locais como o Terminal de Campo Grande e no bairro Morada de Santa Fé.
Alguns passageiros que estavam na estação aguardando ônibus tiraram foto do espaço totalmente escuro. Os poucos pontos de luz na área vinham dos coletivos que aguardavam embarques.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a situação durou cerca de oito minutos e não afetou a operação. A EDP, empresa responsável pela distribuição de energia, informou que o serviço foi restabelecido às 19h27 e as causas estão sendo investigadas.
Atualização
A matéria foi atualizada com a nota da EDP sobre o restabelecimento de energia na cidade.