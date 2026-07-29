"Apagão" atinge Terminal de Campo Grande e bairros em Cariacica

Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada nas costas pelo ex-cunhado enquanto trabalhava no Terminal de Carapina, na Serra, na última terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, confessou que foi ao local com a intenção de matar a vítima e que, depois, iria atrás da ex-esposa, irmã da jovem, com a mesma intenção.





De acordo com a PM, o homem vinha ameaçando a ex-cunhada havia dias, desde que ela passou a abrigar a própria irmã em casa após o fim do relacionamento do casal.





A vítima contou aos policiais que estava trabalhando no terminal quando o suspeito chegou e a golpeou com uma faca nas costas, sem que ela tivesse chance de se defender. Após o ataque, o homem fugiu correndo e se escondeu dentro de uma sala de serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina. A PM foi acionada e localizou o suspeito dentro da unidade. A faca utilizada no ataque foi apreendida com ele.





A jovem foi socorrida e precisou levar pontos nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. Aos policiais, relatou que vinha sofrendo ameaças do ex-cunhado nos últimos dias. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e, posteriormente, encaminhado ao presídio. O nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.