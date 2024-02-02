Aeroporto de Guarapari cumpre medidas e é liberado a operar pela Anac

Nesta quinta-feira (1º), o secretário de turismo de Guarapari, Edgar Behle, usou as redes sociais para ressaltar a importância do Aeroporto de Guarapari para a cidade, o classificando como um “ponto estratégico de pousos e decolagens”.

Por meio de nota, A Prefeitura de Guarapari informou que o aeroporto municipal mantém as atividades aeroportuárias de voos noturnos e diurnos.