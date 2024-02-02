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Bikes: Vila Velha terá novas estações de bicicletas compartilhadas

A partir de sábado (3), quatro bairros da cidade terão pontos; confira na reportagem os endereços completos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2024 às 10:19
Bikes compartilhadas voltam em Vila Velha sem integração com Vitória
Os bairros Centro, Santa Mônica, Praia das Gaivotas e Jockey de Itaparica vão receber as novas estações Crédito: Antônio Oliveira/Secom PMVV
Boa notícia para quem gosta de pedalar: Vila Velha vai ganhar mais nove estações de bicicletas compartilhadas, a partir deste sábado (3). Ao todo, agora, serão 20 pontos no município canela-verde. Lembrando que elas podem ser usadas para a travessia pela Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, já que há integração com a Capital: ou seja, o ciclista pode deixar a bike em Vitória.
De acordo com a prefeitura, quatro bairros de Vila Velha vão ser contemplados com as novas estações: Centro, Santa Mônica, Praia das Gaivotas e Jockey de Itaparica (confira o endereço dos pontos abaixo).
A operação do sistema canela-verde é feita pela empresa Serttel. O usuário pode pegar a bicicleta em Vila Velha e atravessar o município vizinho, deixando o equipamento em uma das estações de Vitória. O inverso também é possível.
O passe diário custa R$ 8 (24h); o mensal R$ 18 (30 dias) e o passe anual R$ 120 (1 ano). A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.boradebikes.com.br.
Basta realizar o cadastro, fazer o login e informar os dados do cartão de crédito para pagamento. Com a localização das estações no mapa, os usuários podem retirar as bicicletas e fazer a devolução em qualquer estação disponível.
Veja os endereços das novas estações:
  1. Praça da Praia das Gaivotas (Rua Jorge Rizk); 
  2. Praça Duque de Caxias (esquina da Av. Luciano das Neves com a Av. Champagnat, Centro); 
  3. Unimed Personal (esquina da Rua Henrique Moscoso com a Rua Guilherme Faria); 
  4. Terminal de Vila Velha (Rua Cabo Aylson Simões, Divino Espírito Santo); 
  5. Praça Coqueiral de Itaparica (Rua Treze com a Av. Santa Leopoldina); 
  6. Praça Agenor Moreira (esquina da Av. Fortaleza com a Rua Maj. Nodge Ulisses de Oliveira, Itapuã); 
  7. Shopping Boulevard (Rua Cel. Otto Netto); 
  8. Sicoob Santa Mônica (esquina da Rua Sete com a Rua Aniceto Ferreira Lima, em Santa Mônica); 
  9. Sicoob Praia da Costa (Rua José Pena Medina, Praia da Costa).
Localização das estações que já estão em operação:
  1. Orla da Curva da Sereia (Rua Gastão Roubach, Praia da Costa); 
  2. Praia da Costa (Av. Antônio Gil Veloso, Praia da Costa); 
  3. Orla Maranhão (Av. Antônio Gil Veloso, Praia da Costa); 
  4. Orla Jair de Andrade (Av. Antônio Gil Veloso, Praia da Costa); 
  5. Orla Bobs (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica); 
  6. Orla Itaiabaia (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica); 
  7. Praça do Ciclista - kids/adulta (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica); 
  8. Praça Dom Cavatti (Rua Santa Catarina, Itapuã); 
  9. Prefeitura (Av. Santa Leopoldina, Praia de Itaparica); 
  10. Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, Divino Espírito Santo); 
  11. Ciclovia da Vida (esquina da Rua São Paulo com Rua Henrique Moscoso).

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