Bikes: Vila Velha terá novas estações de bicicletas compartilhadas

Os bairros Centro, Santa Mônica, Praia das Gaivotas e Jockey de Itaparica vão receber as novas estações Crédito: Antônio Oliveira/Secom PMVV

De acordo com a prefeitura, quatro bairros de Vila Velha vão ser contemplados com as novas estações: Centro, Santa Mônica, Praia das Gaivotas e Jockey de Itaparica (confira o endereço dos pontos abaixo).

A operação do sistema canela-verde é feita pela empresa Serttel. O usuário pode pegar a bicicleta em Vila Velha e atravessar o município vizinho, deixando o equipamento em uma das estações de Vitória. O inverso também é possível.

O passe diário custa R$ 8 (24h); o mensal R$ 18 (30 dias) e o passe anual R$ 120 (1 ano). A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.boradebikes.com.br

Basta realizar o cadastro, fazer o login e informar os dados do cartão de crédito para pagamento. Com a localização das estações no mapa, os usuários podem retirar as bicicletas e fazer a devolução em qualquer estação disponível.

Veja os endereços das novas estações:

Praça da Praia das Gaivotas (Rua Jorge Rizk); Praça Duque de Caxias (esquina da Av. Luciano das Neves com a Av. Champagnat, Centro); Unimed Personal (esquina da Rua Henrique Moscoso com a Rua Guilherme Faria); Terminal de Vila Velha (Rua Cabo Aylson Simões, Divino Espírito Santo); Praça Coqueiral de Itaparica (Rua Treze com a Av. Santa Leopoldina); Praça Agenor Moreira (esquina da Av. Fortaleza com a Rua Maj. Nodge Ulisses de Oliveira, Itapuã); Shopping Boulevard (Rua Cel. Otto Netto); Sicoob Santa Mônica (esquina da Rua Sete com a Rua Aniceto Ferreira Lima, em Santa Mônica); Sicoob Praia da Costa (Rua José Pena Medina, Praia da Costa).

Localização das estações que já estão em operação: