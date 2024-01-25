Anac determina interdição do Aeroporto de Guarapari a partir de fevereiro

O Aeroporto Municipal de Guarapari será interditado a partir do dia 10 de fevereiro. A decisão foi tomada após o município — responsável pela gestão do local — não atender às inspeções feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em abril de 2022.
Segundo a Anac, o órgão não obteve retorno sobre os questionamentos feitos na inspeção, que também previa manutenções na estrutura do aeroporto. Com isso, o local ficará proibido de receber operações de pouso no período de 10 de fevereiro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025. Os proprietários de aeronaves (hangaradas ou no pátio) são orientados a retirá-las antes da interdição.
“Dessa forma, constatada a omissão do gesto, foi aplicada a restrição de proibição de pouso de aeronaves no aeródromo a partir de 10/02/2024”, informou a Anac, por meio de nota enviada à reportagem de A Gazeta.
De acordo com a agência, a medida poderá ser revogada a qualquer momento, desde que a Prefeitura de Guarapari preste as informações requeridas no processo.
Atualmente, com uma pista de 1.088 metros de comprimento e 28 metros de largura, o aeroporto tem capacidade para receber aeronaves de pequeno e médio porte, sendo homologado para receber voos da categoria VFR (Visual Flight Rules), sinalizando que as aeronaves só podem operar no local com condições atmosféricas que permitem o pouso sem o uso de instrumentos.
Outras interdições
Em 2019, o Aeroporto de Guarapari também foi interditado pela Anac por conta de inconformidades estruturais. Na época, o órgão apontou a necessidade de reforço na sinalização do local.
Entre o fim de 2020 e início de 2021, a Azul Linhas Aéreas, que operava voos entre Guarapari e Belo Horizonte após 18 anos sem que o local recebesse voos comerciais, encerrou a operação no aeroporto criticando a infraestrutura de aeródromos do mesmo porte que o da Cidade Saúde.
Na ocasião, cinco passageiros que esperavam para embarcar em Guarapari com destino à Belo Horizonte para ceiar com as famílias tiveram que passar a noite de Natal em um hotel. O voo foi cancelado depois de a aeronave não conseguir pousar na pista por causa do mau tempo.
Logo na sequência, ainda em 2021, o aeroporto sofreu sanções após não apresentar documentos referentes à segurança operacional ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).
A Prefeitura de Guarapari informou, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Semop), que irá atender às solicitações da agência, visando à não suspensão das operações do aeroporto municipal.
Atualização
25/01/2024 - 6:03
Este texto foi atualizado com nota enviada pela Prefeitura de Guarapari.