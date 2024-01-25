Anac determina interdição do Aeroporto de Guarapari a partir de fevereiro

Vista aérea da pista do Aeroporto de Guarapari Crédito: João Barbosa

O Aeroporto Municipal de Guarapari será interditado a partir do dia 10 de fevereiro. A decisão foi tomada após o município — responsável pela gestão do local — não atender às inspeções feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em abril de 2022.

Segundo a Anac, o órgão não obteve retorno sobre os questionamentos feitos na inspeção, que também previa manutenções na estrutura do aeroporto. Com isso, o local ficará proibido de receber operações de pouso no período de 10 de fevereiro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025. Os proprietários de aeronaves (hangaradas ou no pátio) são orientados a retirá-las antes da interdição.

“Dessa forma, constatada a omissão do gesto, foi aplicada a restrição de proibição de pouso de aeronaves no aeródromo a partir de 10/02/2024”, informou a Anac, por meio de nota enviada à reportagem de A Gazeta.

De acordo com a agência, a medida poderá ser revogada a qualquer momento, desde que a Prefeitura de Guarapari preste as informações requeridas no processo.

Atualmente, com uma pista de 1.088 metros de comprimento e 28 metros de largura, o aeroporto tem capacidade para receber aeronaves de pequeno e médio porte, sendo homologado para receber voos da categoria VFR (Visual Flight Rules), sinalizando que as aeronaves só podem operar no local com condições atmosféricas que permitem o pouso sem o uso de instrumentos.

Outras interdições

A Prefeitura de Guarapari informou, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Semop), que irá atender às solicitações da agência, visando à não suspensão das operações do aeroporto municipal.