“Boa infraestrutura para o ES é legado a ser deixado”, diz Casagrande

Nos últimos dois anos de seu governo, que se encerra em 2026, o governador Renato Casagrande quer viabilizar investimentos, principalmente, na infraestrutura do Estado, garantindo boas rodovias, porto, aeroporto, ferrovia, visando a garantir ao Espírito Santo novas oportunidades no cenário brasileiro e internacional.

“Resolver a questão da infraestrutura até 2026, deixando tudo engatilhado e encaminhado, será um legado a ser deixado para a sociedade, para os capixabas e para o Brasil”, destaca.

Casagrande fez a palestra de encerramento do Pedra Azul Summit, na manhã deste sábado (28), destacando que o desafio que propõe é possível. “Somos um estado produtor, valente, onde não se tem medo de trabalhar, de produzir, mas não somos consumidores. Precisamos ter eficiência, ter uma plataforma logística, ser a porta de saída dos produtos do Brasil para o mundo e ser a porta de entrada para os produtos do mundo para o Brasil. Para isso, precisamos ter boa rodovia, ferrovia, aeroporto, porto. Isso vai nos dar destaque nacional”, explica Casagrande.

O governador explica que precisamos resolver na infraestrutura, que já estão demandando uma atenção especial do governo, explica. “Não dá mais, por exemplo, para se vir para a Região Serrana, onde estamos, por uma BR 262, com problemas, em uma situação difícil”, exemplifica.

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, avalia as oportunidades para o Estado, no Pedra Azul Summit Crédito: Carlos Alberto Silva

Outra preocupação na reta final de seu governo é investir em energias renováveis. “Entre 2024 e 2026, teremos ainda uma tarefa gigante que é a transição energética. Vamos investir, com participação do Fundo Soberano, para incentivar empresas que deem retorno em energia renovável. Nosso plano vai estabelecer prazos para a preservação do planeta e para atrair investimentos na economia verde. Se é o que desejamos, a preservação do planeta, temos que ter iniciativa”, pondera.

Casagrande cita um grande passo dado rumo à sustentabilidade, que é e assinatura de acordo entre a EDP e a ArcellorMital para trabalhar na pesquisa do hidrogênio verde para a produção de aço. Destacou ainda a importância da fábrica de briquete verde, que deve ser inaugurada até o final do ano pela Vale.

Em relação ao Brasil, disse que já teve várias oportunidades e falhou. "O país tem a maior condição de ser o grande fornecedor de energia para o mundo, de exportar energia. Temos condições de fazer nossa transição de economia fóssil para renovável, temos condição de ser exemplo para o mundo. É a oportunidade que a gente tem e vamos seguir nesse caminho”, garantiu.

Outro investimento importante que será feito na reta final será na qualidade de vida dos capixabas. “As pessoas tem que querer vir para o Espírito Santo para estudar, trabalhar e viver porque aqui tem qualidade de vida”, disse Casagrande.

Os primeiros anos

Casagrande também fez um balanço dos seus dois primeiros anos de governo. “Enfrentamos diversas dificuldades, incluindo uma pandemia, mas conseguimos manter o Estado organizado e ainda implantar o Fundo Soberano, uma reserva de parte da receita corrente líquida para o futuro do Estado”.

Pontuou que chega ao final de 2023 com entregas importantes. “Privatizamos a ES Gás por R$ 1,4 bilhão; mantivemos o Estado com nota A, o que nos garante uma boa capacidade de novos investimentos."

Segundo ele, investimentos feitos em infraestrutura já alcançaram R$ 12 bilhões. Outros vão ser feitos, como um da Cesan, na ordem de R$ 860 milhões. “Foi um ano produtivo também nas relações com o governo federal, que se intensificaram, e que estão trazendo possibilidades de soluções na retomada de obras, como as da BR 101, e de projetos da BR 262 e BR 259."