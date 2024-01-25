Mulher é presa com tabletes de maconha em abordagem da PF em Guarapari

Uma mulher, com aproximadamente 30 anos, foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (25) na BR 101 (no km 345), em Guarapari, durante uma fiscalização da Polícia Federal para combate ao tráfico de drogas. A suspeita, que é natural de Minas Gerais, seguia de São Paulo em um ônibus interestadual e levava 18 tabletes de maconha dentro da mala. A detida não teve o nome informado.
Segundo a Polícia Federal, o ônibus tinha como destino a Capital do Espírito Santo e foi abordado para a fiscalização com dois cães farejadores, Wolf e Kira, da equipe K9 da instituição. A mulher teve a bagagem identificada durante a vistoria e 18 tabletes contendo substância análoga à maconha foram apreendidos.
A suspeita, que já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, onde foi presa em flagrante por tráfico de drogas interestadual e encaminhada ao Sistema Prisional. Uma investigação foi instaurada para identificar os receptores finais da substância.