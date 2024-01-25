Parque da Fonte Grande terá evento para contemplar lua cheia nesta 5ª (25)

A entrada do parque da Fonte Grande é pela Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, e a subida pode ser de carro, moto ou bicicleta na via interna do parque, a estrada Tião Sá, seguindo até o estacionamento localizado ao lado do Centro de Educação Ambiental (CEA). Em caso de tempo muito nublado ou de chuva, o encontro poderá não ocorrer.

A lua cheia é a fase em que a face iluminada do satélite está totalmente voltada para a Terra. Isso ocorre porque, nesta posição, a lua está alinhada com o sol e a Terra, ou seja, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Nessa fase, ela nasce quase na hora em que o sol se põe, por volta das 18h, e ela se põe por volta das 6h.