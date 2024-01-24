À venda, Hotel Canto do Sol deve dar lugar a condomínio de luxo

Hotel Canto do Sol, na Orla de Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O tradicional Hotel Canto do Sol, situado em Jardim Camburi , esta à venda e logo deve dar espaço a um empreendimento residencial de grande porte e de luxo, de frente para a praia de Camburi. A operação, que está na parte final da negociação, partiu da construtora capixaba Mivita.

Os trâmites foram confirmados à reportagem de A Gazeta por uma sócia do hotel, que preferiu não se identificar, afirmando que, em breve, valores da negociação serão divulgados de forma oficial. A construtora Mivita também afirmou que as conversas estão adiantadas.

O empreendimento, que conta com uma área de 11 mil metros quadrados de frente para o mar de Jardim Camburi, esteve entre os mais badalados do setor hoteleiro do Espírito Santo , nas décadas de 1980 e 1990. Anteriormente, a área contava com 26 mil m², mas, em 2009, uma parte do espaço foi negociada para dar lugar a um condomínio residencial.

Inaugurado em 1983 como Porto do Sol, o Hotel Canto do Sol está fechado desde 2015. Em maio de 2023, houve uma movimentação dos gestores para retorno das atividades de forma parcial, mas a iniciativa não obteve sucesso.

Em nota, a Mivita informa que a compra da área do Hotel Canto do Sol, em Camburi, está em etapas avançadas, mas não deu detalhes da obra. Confira nota completa.

"A Mivita informa que valores como ética e transparência são premissas inegociáveis em sua relação com o mercado, com parceiros e investidores. Nesse sentido, julga fundamental esclarecer que a compra da área do Hotel Canto do Sol, em Camburi, está em etapas avançadas de diligências e questões burocráticas. A Mivita reforça que o negócio faz parte da estratégia da empresa para desenvolvimento de novos produtos, contribuindo para o fortalecimento do mercado imobiliário capixaba."