Senhora de 88 anos entra no mar pela 1ª vez em praia do ES e se emociona

“Cresci vendo minha vó admirar o mar pela televisão. Ela me perguntava como que cabia tanta água em lugar só. Finalmente chegou o dia dela ver pessoalmente o “rio de água salgada”. Te amo Vó. Não terminamos 2023 sem você fazer sua primeira viagem turística. Nunca é tarde para realizar sonhos”, disse a neta em uma legenda nas redes sociais.