Senhora de 88 anos entra no mar pela 1ª vez em praia do ES e se emociona

O vídeo de uma senhora de 88 anos realizando um sonho antigo viralizou nas redes sociais recentemente. O registro emocionante mostra a moradora de Itaperuna, no Rio de Janeiro, conhecendo o mar pela primeira vez na Praia Costa Azul, no balneário de Iriri, em Anchieta.
“Cresci vendo minha vó admirar o mar pela televisão. Ela me perguntava como que cabia tanta água em lugar só. Finalmente chegou o dia dela ver pessoalmente o “rio de água salgada”. Te amo Vó. Não terminamos 2023 sem você fazer sua primeira viagem turística. Nunca é tarde para realizar sonhos”, disse a neta em uma legenda nas redes sociais.
O vídeo foi publicado por uma neta da idosa no dia 24 de dezembro de 2023, mas viralizou no Espírito Santo após ser publicado em uma página local na tarde desta quarta-feira (24).
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a família para mais detalhes desta bela história.