Procon autua lanchonete no Aeroporto de Vitória por cobrar 30% de gorjeta

O Procon de Vitória destaca que a empresa foi autuada e terá dez dias para recorrer. Após esse prazo, poderá ser multada. A gerente do órgão, Raquel Vionet, informou que o valor da multa ainda será calculado. O Procon lembra que o pagamento da taxa de serviço é opcional.

A fiscalização ocorreu em uma operação conduzida pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) em 34 dos principais aeroportos do país, em parceria com os Procons estaduais e municipais. Foram verificados processos das companhias aéreas, como a informação acessível e clara aos passageiros sobre cobrança de bagagem, marcação de assentos, cobrança de multas por cancelamento e fornecimento de hospedagem e alimentação em caso de atrasos de voos.