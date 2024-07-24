Acidente entre 5 veículos deixa trânsito lento na Norte Sul em Vitória

A Polícia Militar disse que a vítima encaminhada para atendimento médico é uma mulher de 47 anos, que foi levada para um hospital particular da Serra. A Guarda de Vitória informou que uma equipe foi atender a ocorrência. "O trânsito segue lento no local, com uma das faixas ocupada pelos veículos, aguardando equipe do Batalhão de Trânsito para assumir a ocorrência e guincho", diz o texto enviado pela corporação.