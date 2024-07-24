Obra de recapeamento no Centro de Vitória complica o trânsito

A manhã desta quarta-feira (24) começou com trânsito intenso devido a uma interdição na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, para obra de recapeamento. Quem passou pelo local até por volta de 6h40 se deparou com o fluxo de veículos em apenas uma pista em um trecho na altura do porto. Depois desse horário, a via foi totalmente liberada, mas os impactos provocaram congestionamento, com reflexos na Segunda Ponte até Cariacica.