"Brasileiros ainda estão subestimando coronavírus", comenta leitora

Coronavírus tem impactos na saúde e na economia Crédito: Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com

As medidas anunciadas e as mudanças nas rotinas dos capixabas foram bastante debatidas pelos leitores de A Gazeta, nas redes sociais. Confira alguns comentários sobre o assunto:

Só uma coisa que não entendo: não é pra ficar em casa por causa do coronavírus, que precisamos ter empatia? Então por que vai todo mundo ao supermercado e acaba com toda comida sem pensar nas outras pessoas? Para que luvas, máscaras, álcool gel etc.? O que eu vejo é que quando a bomba estoura é cada um por si, infelizmente… (Luciano Alves Loureiro)

Quero saber sobre aos trabalhadores de supermercado, como ficam? Só estou vendo um povo egoísta, desesperado, fazendo aglomerações em ambientes fechados, causando um desconforto físico e emocional aos funcionários. Todos estamos com medo desse vírus. Mas devemos ter consciência de que não é desse jeito que vamos melhorar as coisas. (Joilia Alves)

Devido à histeria coletiva e à aglomeração de pessoas nos supermercados, hoje com certeza o número de infectados vai aumentar! Triste isso, povo sem noção! (Nino Capixaba)

Estão pedindo para evitar aglomerações, né? Mas e para quem trabalha nas agências bancárias, como fica ? Os bancos estão lotados todos os dias, tem muitos idosos frequentando as agências e tem gente de todo tipo. Ali as pessoas tossem, espirram e o ambiente das agências bancárias é todo fechado, muita gente respirando o mesmo ar. As pessoas não entenderam ainda que é para evitar aglomerações. (Silvana Gladiadora)

Nos shoppings, só trocaram os horários, não estão fazendo nada demais! A aglomeração será a mesma, porém vai começar um pouco mais tarde e terminar um pouco mais cedo! Parabéns! O vírus já entendeu o recado! (Erika Alexandrina)

Gostaria de saber em relação aos comércios de rua, se vão funcionar normalmente ou só é o shopping que trabalha com pessoas? Quem trabalha em lojas de ruas também não conta? (Fernandda Santtos)

Também trabalho no comércio e, quando atendemos alguns clientes e passamos álcool, estamos sendo chamados de frescos por quem não está levando a sério a gravidade das coisas. Será que as pessoas acham que vendedores são imunes? (Sheila de Brito)

Quarentena é privilégio... Ainda tem muita gente que não tinha necessidade nenhuma de sair pra trabalhar, mas é obrigada! Lamentável! (Ketley Araujo Bicalho de Sousa)

Muitas pequenas empresas fechadas não vão ter como pagar os funcionários. Triste... isso vai gerar demissões. (Rose Teofilo Balcacer)

O trabalhador que precisa garantir seu emprego, vai acabar se tornando mais um número, virando estatística, aumentando o índice de desemprego. (Bianca Oliveira)

Ficar até três meses sem pagar FGTS para depois ter que pagar tudo, com a recessão mundial que se aproxima por conta do Covid-19 é suicídio... Grande parte das micro e pequenas empresas já estão operando no limite… (Léo Stocco)

Sobre a adoção de medidas em condomínios, cheguei a pensar que não seria tomada nenhuma atitude, depois do que presenciei ontem. Crianças e jovens por todos os lados. Boa parte dos brasileiros ainda estão subestimando. É muito triste constatar o quanto as pessoas estão negligenciando uma coisa tão séria. (Marinete Silva)

Tenho visto muitas pessoas fazendo o álcool gel em casa através de vídeos… gente, isso não tem a mesma eficácia do produto industrializado e estão colocando suas vidas em risco. Está difícil comprar o álcool? Então água e sabão é a solução. (Diana Do Eduardo)

Pela quantidade de álcool em gel que esse povo comprou, devem estar sem as mãos. Impressionante como só olham para seu próprio umbigo. Impossível encontrar no mercado. (Renata Maria)

Entendo que os casos mais graves são para os idosos. Mas o vírus não pega só em idosos não. Tem que mudar horário de trabalho de todos nós. Todos estão à mercê desse vírus. (Grasielle Evangelista)