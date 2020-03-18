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Rio de Janeiro

Paciente com sintomas de coronavírus morre em Niterói nesta terça (17)

A assessoria de imprensa do hospital informou que ele fez exame para constatar a presença do coronavírus, mas até a noite da terça-feira  (17) não havia resultado

Publicado em 18 de Março de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 10:09
Oficialmente, o Ministério da Saúde confirmou duas mortes no país por coronavírus Crédito: Unsplash
Um homem de 69 anos morreu às 19h08 da terça-feira (17), em um hospital particular de Niterói (Região Metropolitana do Rio), com sintomas de covid-19, segundo a equipe médica. 
Segundo nota divulgada pelo hospital Icaraí, esse paciente teve os primeiros sintomas na última quarta-feira (11), depois de ter contato com o enteado, que voltou de Nova York com exame positivo para covid-19.
Além disso, segundo a nota, o paciente tinha doenças preexistentes que o incluíam no grupo de risco para coronavírus.
O paciente teve insuficiência respiratória aguda e por isso foi submetido à entubação orotraqueal e colocado em ventilação mecânica, mas acabou morrendo por choque séptico e pneumonia, segundo a nota divulgada pela unidade de saúde.
Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, dos 33 casos de coronavírus confirmados no Rio, um é de morador de Niterói. Mas não se trata desse paciente, cujo exame para coronavírus ainda não tem resultado.

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