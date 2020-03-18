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Boato

Transcol não parou em PA de Vitória por causa de passageiro contaminado

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que uma passageira passou mal e foi encaminhada ao Pronto-Atendimento da Praia do Suá, mas garantiu que a paciente não estava com suspeita do coronavírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:34
Boato afirmava que passageira em ônibus foi deixada no PA em Vitória porque estava contaminada Crédito: Reprodução
Prefeitura de Vitória desmentiu um boato que viralizou no WhatsApp e dizia que um ônibus do Transcol foi parar no Pronto-Atendimento da Praia do Suá porque uma passageira estaria com coronavírus.
Um vídeo que se espalhou pela internet mostra o coletivo parado em frente à unidade de saúde, com vários passageiros na calçada. O homem que grava as imagens relata que a mulher estaria contaminada.
No entanto, a Prefeitura esclareceu que a informação não procede. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) confirmou que uma passageira passou mal e foi encaminhada ao Pronto-atendimento da Praia do Suá, mas garantiu que a paciente não estava com suspeita do coronavírus. A mulher foi atendida e liberada logo em seguida. Assim que deixou a passageira no PA, o ônibus seguiu viagem, de acordo com a prefeitura.

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Nas redes sociais, uma mulher que disse estar no coletivo afirmou que a passageira se feriu porque o motorista precisou frear bruscamente e também confirmou que o rodoviário apenas deixou a paciente  na unidade de saúde. Em contato com a reportagem de A Gazeta, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) também afirmou que desconhecia qualquer caso de ônibus em PA por contaminação de passageiro. 
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) explicou que a mulher bateu em um dos apoios para mãos do coletivo após o condutor realizar uma freada mais forte para evitar um acidente com um motociclista. De acordo com o sindicato patronal, o motorista agiu conforme orientação das empresas. "O GVBus lamenta a atitude da pessoa que gravou o vídeo e a falta de responsabilidade, pois o compartilhamento de informações mentirosas em um momento tão delicado como o que estamos vivendo só ajuda a disseminar o caos e o medo. Fazemos um apelo à população para que não compartilhem notícias sem ter certeza que os fatos informados sejam verdadeiros",  pediu o sindicato.

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