Transcol não parou em PA de Vitória por causa de passageiro contaminado

Boato afirmava que passageira em ônibus foi deixada no PA em Vitória porque estava contaminada Crédito: Reprodução

Prefeitura de Vitória desmentiu um boato que viralizou no WhatsApp e dizia que um ônibus do Transcol foi parar no Pronto-Atendimento da Praia do Suá porque uma passageira estaria com coronavírus

Um vídeo que se espalhou pela internet mostra o coletivo parado em frente à unidade de saúde, com vários passageiros na calçada. O homem que grava as imagens relata que a mulher estaria contaminada.

No entanto, a Prefeitura esclareceu que a informação não procede. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) confirmou que uma passageira passou mal e foi encaminhada ao Pronto-atendimento da Praia do Suá, mas garantiu que a paciente não estava com suspeita do coronavírus. A mulher foi atendida e liberada logo em seguida. Assim que deixou a passageira no PA, o ônibus seguiu viagem, de acordo com a prefeitura.

Nas redes sociais, uma mulher que disse estar no coletivo afirmou que a passageira se feriu porque o motorista precisou frear bruscamente e também confirmou que o rodoviário apenas deixou a paciente na unidade de saúde. Em contato com a reportagem de A Gazeta, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) também afirmou que desconhecia qualquer caso de ônibus em PA por contaminação de passageiro.