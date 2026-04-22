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Astrologia

Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro

O mês marcará um período de ajustes emocionais e novos caminhos para os taurinos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 15:54

Maio trará oportunidades de crescimento e momentos de reflexão para os nativos de Touro (Imagem: E.Va | Shutterstock)
Maio trará oportunidades de crescimento e momentos de reflexão para os nativos de Touro Crédito: Imagem: E.Va | Shutterstock
No início de maio, haverá bastante vitalidade e clareza para o nativo do signo de Touro. Será o momento de brilhar, de colocar os projetos pessoais em pauta e agir com confiança. Além disso, devido à mente afiada, o taurino conseguirá se expressar com precisão, favorecendo assim a expansão dos horizontes e trazendo uma sensação de otimismo. 
No entanto, deverá ter cautela. Isso porque o excesso de otimismo poderá se transformar em teimosia ou em uma certa pressão interna. O ideal será equilibrar a energia realizadora com momentos de pausa, evitando que a pressa prejudique a saúde mental. 

Fase de avaliação e de limpeza

A partir da metade do mês, o cenário mudará. A atenção de Touro se voltará para a forma como lida com a segurança e com os desejos mais profundos. Ademais, situações inesperadas poderão surgir, o levando a repensar a própria trajetória. 
Procure, portanto, se desprender de velhos conceitos e adotar uma postura autêntica. De modo geral, será um período voltado para a limpeza interna e externa, em que tudo o que não for verdadeiro tenderá a se encerrar.
Os taurinos viverão um período de cura emocional e de mudanças nas relações (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)
Os taurinos viverão um período de cura emocional e de mudanças nas relações Crédito: Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock

Período favorável para os relacionamentos

No início de maio, haverá uma energia leve e curiosa nos relacionamentos de Touro, que virá acompanhada de uma maior disposição para encontros e trocas intelectuais. Com isso, conseguirá expressar os seus afetos e atrair colaboração. Depois, as relações passarão por um processo de revisão. Inclusive, poderá sentir a necessidade de estabelecer limites claros para proteger a sua individualidade. 
Será um momento importante para curar mágoas do passado e transformar as dinâmicas negativas em conexões mais saudáveis. Ainda neste período, a busca por segurança possivelmente se tornará a prioridade do taurino, o que o incentivará a fortalecer os laços com quem ama e acolher as próprias vulnerabilidades. 

Boas mudanças surgirão no trabalho e nas finanças

No começo do mês, haverá bastante disciplina – algo ideal para estruturar projetos e assumir responsabilidades que prometem resultados sólidos a longo prazo. De modo geral, será um momento favorável para realizar negociações e dar visibilidade aos seus talentos. Isso poderá resultar em ganhos materiais.
A partir da metade de maio, a sua carreira entrará em uma fase de transição, o(a) convidando a reavaliar os planos e metas. Nesse cenário, inclusive, o desejo por autonomia no ambiente de trabalho possivelmente se intensificará, trazendo a coragem necessária para buscar caminhos mais autênticos e independentes.
Embora a impaciência possa surgir no percurso, a força de vontade o(a) ajudará. Apenas evite decisões precipitadas e atente-se ao que é realmente essencial para o seu propósito profissional.

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