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Astrologia

Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor

Veja como o virginiano se relaciona com cada signo e o que torna essas conexões especiais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 15:54

Virgem ama nos detalhes, constrói nas diferenças e encontra nas combinações o equilíbrio entre razão, afeto e profundidade (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)
Virgem ama nos detalhes, constrói nas diferenças e encontra nas combinações o equilíbrio entre razão, afeto e profundidade Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock
O signo de Virgem pode até parecer mais racional e discreto à primeira vista, mas, no amor, se entrega com cuidado, lealdade e muita dedicação. Regido por Mercúrio, valoriza o diálogo, a estabilidade e relações que façam sentido no dia a dia. Para conquistar (e manter) um virginiano por perto, é preciso entender que esse signo ama nos detalhes — e espera o mesmo em troca. A seguir, conheça as melhores combinações amorosas para Virgem!

Virgem + Touro

Touro e Virgem formam uma conexão estável e consistente (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)
Touro e Virgem formam uma conexão estável e consistente Crédito: Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock
Essa é uma das combinações mais sólidas do zodíaco. Ambos valorizam estabilidade, segurança e constroem o relacionamento com calma e consistência. Touro traz mais sensualidade e prazer para a relação, enquanto Virgem oferece organização e cuidado. É um encontro de duas energias que gostam de construir algo duradouro — sem pressa, mas com muita firmeza.

Virgem + Capricórnio

Virgem e Capricórnio formam uma parceria sólida e madura, guiada por objetivos em comum (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)
Virgem e Capricórnio formam uma parceria sólida e madura, guiada por objetivos em comum Crédito: Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock
Aqui, o amor encontra propósito e sentido. Virgem e Capricórnio formam um casal focado, maduro e com objetivos em comum. Existe admiração mútua, respeito e uma parceria muito forte para crescer juntos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Não é uma relação explosiva, mas é extremamente consistente — e difícil de abalar.

Virgem + Câncer

Câncer e Virgem formam uma combinação equilibrada (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)
Câncer e Virgem formam uma combinação equilibrada Crédito: Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock
Uma combinação que une razão e emoção na medida certa. Câncer traz acolhimento, afeto e sensibilidade, ajudando Virgem a se abrir emocionalmente. Já Virgem oferece segurança, cuidado e praticidade, equilibrando o lado mais sensível do canceriano. É uma relação de troca genuína, em que ambos se sentem cuidados.

Virgem + Peixes

Virgem e Peixes se complementam na diferença, unindo razão e emoção em uma conexão sensível e transformadora (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)
Virgem e Peixes se complementam na diferença, unindo razão e emoção em uma conexão sensível e transformadora Crédito: Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock
Opostos que se complementam e se transformam. Enquanto Virgem é mais racional, Peixes é pura intuição e emoção. Essa diferença pode gerar aprendizados profundos: Virgem ajuda Peixes a colocar os pés no chão, e Peixes ensina Virgem a sentir mais e controlar menos. Quando há equilíbrio, é uma conexão sensível, espiritual e muito envolvente.

Virgem + Escorpião

Escorpião e Virgem formam uma conexão intensa e reservada, marcada por lealdade e profundidade emocional (Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock)
Escorpião e Virgem formam uma conexão intensa e reservada, marcada por lealdade e profundidade emocional Crédito: Imagem: Alexey Savchuk | Shutterstock
Escorpião traz paixão e intensidade emocional , enquanto Virgem entra com estabilidade e presença. Juntos, constroem uma relação profunda, leal e com muita conexão emocional — ainda que mais reservada. É aquele tipo de casal que não expõe tudo, mas vive intensamente cada sentimento no íntimo da relação.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.

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