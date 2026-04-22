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Gastronomia

3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Aprenda a preparar opções simples e cheias de sabor para variar a alimentação no dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 15:54

Crepioca recheada com tofu e rúcula (Imagem: istetiana | Shutterstock)
Crepioca recheada com tofu e rúcula Crédito: Imagem: istetiana | Shutterstock
Seja para quem segue uma alimentação vegetariana ou para quem só quer sair do básico e experimentar algo diferente, as receitas com proteína vegetal vêm ganhando cada vez mais espaço no dia a dia de quem busca lanches simples, equilibrados e sem complicação. Feitas com ingredientes como leguminosas, cereais e oleaginosas, elas ajudam a aumentar a saciedade e permitem uma grande variedade de combinações de sabores e texturas.
A seguir, confira 3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde!

1. Crepioca recheada com tofu e rúcula

Ingredientes

Massa
  • 4 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de azeite
Recheio
  • 200 g de tofu firme
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Folhas de rúcula, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, misture a goma de tapioca com a farinha de grão-de-bico, a água e o sal até obter uma massa líquida e homogênea, semelhante à de panqueca. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite e despeje uma porção da massa, espalhando bem. Cozinhe até firmar e dourar levemente. Vire e doure o outro lado. Repita o processo com o restante.
Recheio
Em um recipiente, amasse o tofu com um garfo até formar uma textura cremosa, parecida com ricota. Misture com azeite, limão, sal e pimenta-do-reino. Coloque uma porção do tofu temperado sobre a crepioca ainda quente, adicione as folhas de rúcula e distribua bem. Dobre ou enrole. Sirva imediatamente.
Barra de aveia com pasta de amendoim e chocolate (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Barra de aveia com pasta de amendoim e chocolate Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

2. Barra de aveia com pasta de amendoim e chocolate

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim
  • 1/2 xícara de chá de gotas de chocolate 80% cacau
  • 2 colheres de sopa de melado de cana
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim com o melado até formar um creme mais fluido. Adicione a aveia e misture bem até virar uma massa grossa e moldável. Incorpore metade das gotas de chocolate na massa e, em seguida, transfira para uma forma pequena forrada com papel-manteiga e pressione bem para ficar compacta e nivelada. Finalize com o restante do chocolate por cima, pressionando levemente. Leve à geladeira por 1 a 2 horas, até firmar bem. Corte em barrinhas ou quadrados e sirva.

3. Bolinho de grão-de-bico assado

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, a salsinha, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite. Bata até obter uma massa homogênea, mas ainda com leve textura. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de aveia aos poucos, mexendo até que a massa fique mais firme e fácil de modelar. Se necessário, ajuste o ponto com um pouco mais de farinha.
Modele pequenos bolinhos com as mãos e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual, até ficarem firmes e levemente crocantes por fora. Sirva em seguida.

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