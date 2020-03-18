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Prevenção ao coronavírus

Jovens adventistas participam de vigília de oração on-line

O evento acontecerá na madrugada deste sábado (21), através de grupos no WhatsApp, e vai estimular a intercessão e fé

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:41

Públicado em 

18 mar 2020 às 11:41
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Estudo bíblico feito por meio do celular Crédito: Divulgalção
A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Espírito Santo organizará, através do Departamento de Jovens, uma vigília on-line de oração neste sábado (21), das 3h às 6h. O evento “Tudo Por Ele” vai levar mensagens bíblicas, reflexões, músicas e estimular a oração dos jovens pela situação da saúde do mundo.
Fazer a vigília de forma on-line é estratégia de prevenção ao coronavírus, segundo o organizador do evento, o pastor Filipe de Oliveira. “Isso porque neste sábado seria comemorado, através de eventos, o Dia Mundial do Jovem Adventista. Porém, com a crise na saúde, as mobilizações foram canceladas. Não queríamos deixar a data em branco e aproveitaremos para nos unir em oração pela calamidade”, explicou.
A vigília de oração acontecerá via WhatsApp. Para participar, é preciso solicitar um link para entrada nos grupos, através do número (27) 99528-9218. A programação contará com músicas em vídeo, áudios de pastores com reflexões, testemunhos de pessoas contando experiências sobre fé e livramentos, além de momentos de orações.

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