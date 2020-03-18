Jovens adventistas participam de vigília de oração on-line

Estudo bíblico feito por meio do celular Crédito: Divulgalção

A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Espírito Santo organizará, através do Departamento de Jovens, uma vigília on-line de oração neste sábado (21), das 3h às 6h. O evento “Tudo Por Ele” vai levar mensagens bíblicas, reflexões, músicas e estimular a oração dos jovens pela situação da saúde do mundo.

Fazer a vigília de forma on-line é estratégia de prevenção ao coronavírus, segundo o organizador do evento, o pastor Filipe de Oliveira. “Isso porque neste sábado seria comemorado, através de eventos, o Dia Mundial do Jovem Adventista. Porém, com a crise na saúde, as mobilizações foram canceladas. Não queríamos deixar a data em branco e aproveitaremos para nos unir em oração pela calamidade”, explicou.