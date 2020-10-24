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Eleições 2020

Pesquisa Ibope: saúde é a área mais problemática para os eleitores de Colatina

A saúde foi mencionada por 63% dos eleitores da cidade. Geração de emprego foi citada por 37% como a questão mais problemática
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 17:27

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:27

Pesquisa Ibope - Colatina - Saúde
Saúde foi citada por 63% dos entrevistados como o principal problema de Colatina em pesquisa Ibope Crédito: Arte Geraldo Neto
As duas áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, saúde e economia, estão também entre as principais preocupações dos eleitores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. É o que apontou a pesquisa Ibope realizada no município a pedido da Rede Gazeta. Para 63% dos entrevistados, a saúde é a área mais problemática do município, seguida pela geração de emprego, apontada por 37%.
Os entrevistados podem citar mais de uma área problemática, elencando-as em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das porcentagens ultrapassa 100%.
A saúde é a principal preocupação dos que possuem menos escolaridade e ganham até dois salários mínimos, sendo apontada por 66% dos que estudaram até o ensino fundamental e 58% dos que têm ensino superior. Já no recorte de renda, a saúde foi citada por 65% dos que recebem até um salário e 70% dos que recebem entre um e dois salários.
Essa também foi a área mais citada por mulheres, lembrada por 71% delas e 55% dos homens.

Desta lista de áreas onde as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou menor gravidade, por favor, diga qual é a área em que, na sua opinião, a população de Colatina está enfrentando os maiores problemas. (1º + 2º + 3º lugares)

Já a geração de emprego preocupa, principalmente, os mais jovens: 47% dos que têm entre 16 e 24 anos citaram essa como a área mais problemática do município. Dentre os que se preocupam com a questão, 42% cursaram o ensino superior.
A preocupação dos eleitores se dá no cenário de pandemia, em que Colatina ocupa a sexta colocação no ranking de maior número de casos de Covid-19 no Estado, com 6.775 diagnósticos positivos e 132 óbitos. Durante a pandemia, o governo do Estado chegou a cogitar construir um hospital de campanha no município, o que não aconteceu.
Hospital Sílvio Avidos foi referência para o tratamento de pacientes contaminados pelo coronavírus no Noroeste. Tanto essa unidade quanto a Santa Casa de Misericórdia ganharam novos leitos de UTI desde o início da pandemia.

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Na área da economia, o efeito da pandemia também foi forte. O Estado já chega a 253 mil desempregados e a taxa de desemprego atingiu 12,9% em setembro, a maior desde 2017, de acordo com o IBGE.
As duas áreas se destacam, também, em todos os segmentos de avaliação da atual gestão. Entre os que consideram a administração de Meneguelli boa ou ótima, 59% apontam a saúde o maior problema da cidade e 37% a geração de emprego. Já entre os que consideram a administração municipal ruim ou péssima, 55% citaram a saúde e 41% a geração de emprego.

SEGURANÇA NÃO ESTÁ ENTRE OS TRÊS PROBLEMAS MAIS CITADOS

A preocupação com a Saúde foi detectada na maioria das cidades onde a pesquisa Ibope foi realizada. Em Colatina, no entanto, diferentemente de outros municípios, tanto na Grande Vitória quanto em Cachoeiro de Itapemirim, a segurança pública não ocupa os primeiros lugares do ranking.

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Antes de apontar a segurança como uma área problemática, os colatinenses lembraram mais de educação (27%), transporte coletivo (24%) e impostos e taxas, que empata com a segurança com 15% da menções.
A área foi mais citada pelos mais velhos, mas ainda assim com índices mais baixos. Foram 19% dos que tem mais de 55 anos que listaram como uma de suas preocupações. A menção também esteve mais presente entre os que tem curso superior: 18%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Colatina entre os dias 21 e 22 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-07344/2020.

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