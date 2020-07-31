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Covid-19

Coronavírus no ES: hospital de Colatina ganha 40 leitos

São dez leitos de  UTI e 30 de enfermaria para atendimento dos casos de Covid-19 na região;  novos leitos devem ser inseridos no painel da Sesa no início da próxima semana

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 17:11
Santa Casa de Misericórdia de Colatina
Santa Casa de Misericórdia de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ganhou mais 40 leitos para tratamento de paciente infectados com o novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são dez leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 30 de enfermaria, para atendimento aos pacientes da região. Os leitos ficam na Santa Casa de Misericórdia da cidade. A unidade é um hospital filantrópico que entrou para a rede de oferta de vagas do Estado.
Na manhã desta sexta-feira (31), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, esteve em Colatina e assinou a entrega dos novos leitos. 
Santa Casa de Colatina ganhou novos leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus
Santa Casa de Colatina ganhou novos leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste
"A oferta desses novos leitos faz parte dos esforços do Governo do Estado, a partir de um planejamento que começou no início do ano, de ofertar assistência hospitalar para pacientes com Covid-19 em todas as regiões do Estado"
Nésio Fernandes  - Secretário Estadual de Saúde 
De acordo com a Sesa, a operacionalização dos 40 leitos foi feita por meio do termo de fomento, publicado no Diário Oficial do Estado, no valor de R$ 3.073.896,00, com vigência de três meses. A previsão é de que os leitos da Santa Casa de Misericórdia de Colatina sejam inseridos no Painel Covid-19 no início da próxima semana. Entretanto, algumas unidades já começaram a ser utilizadas nesta semana.
Santa Casa de Colatina ganhou novos leitos para tratamento do novo coronavírus
Santa Casa de Colatina ganhou novos leitos para tratamento do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste

OCUPAÇÃO DE LEITOS NA REGIÃO

O painel de Sesa mostra que, na região onde Colatina está inserida, a ocupação de leitos para coronavírus está em 65,91%. Esse número já esteve próximo dos 90%. Mesmo com a queda na ocupação dos hospitais, a Sesa diz que a ampliação de leitos vai reduzir a transferência de pacientes.

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Além dos novos leitos na Santa Casa, em Colatina, o Estado conta com 15 UTIs pediátricas no Hospital São José, que é filantrópico, e também 29 no Hospital Estadual Sílvio Avidos.

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