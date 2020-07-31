Coronavírus no ES: hospital de Colatina ganha 40 leitos

Santa Casa de Misericórdia de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

O município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, ganhou mais 40 leitos para tratamento de paciente infectados com o novo coronavírus . Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa ), são dez leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 30 de enfermaria, para atendimento aos pacientes da região. Os leitos ficam na Santa Casa de Misericórdia da cidade. A unidade é um hospital filantrópico que entrou para a rede de oferta de vagas do Estado.

Na manhã desta sexta-feira (31), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, esteve em Colatina e assinou a entrega dos novos leitos.

Santa Casa de Colatina ganhou novos leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste

"A oferta desses novos leitos faz parte dos esforços do Governo do Estado, a partir de um planejamento que começou no início do ano, de ofertar assistência hospitalar para pacientes com Covid-19 em todas as regiões do Estado" Nésio Fernandes - Secretário Estadual de Saúde

De acordo com a Sesa, a operacionalização dos 40 leitos foi feita por meio do termo de fomento, publicado no Diário Oficial do Estado, no valor de R$ 3.073.896,00, com vigência de três meses. A previsão é de que os leitos da Santa Casa de Misericórdia de Colatina sejam inseridos no Painel Covid-19 no início da próxima semana. Entretanto, algumas unidades já começaram a ser utilizadas nesta semana.

Santa Casa de Colatina ganhou novos leitos para tratamento do novo coronavírus Crédito: TV Gazeta Noroeste

OCUPAÇÃO DE LEITOS NA REGIÃO

O painel de Sesa mostra que, na região onde Colatina está inserida, a ocupação de leitos para coronavírus está em 65,91%. Esse número já esteve próximo dos 90%. Mesmo com a queda na ocupação dos hospitais, a Sesa diz que a ampliação de leitos vai reduzir a transferência de pacientes.