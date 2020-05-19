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Coronavírus

Com UTIs lotadas, Hospital Sílvio Avidos deve receber novos leitos

Segundo o Governo do Espírito Santo, serão 35 até o fim de junho; hospital é referência no tratamento à Covid-19 na Região Noroeste do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:14

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 17:14

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta
Centro de referência para o tratamento de pacientes da Covid-19 no Noroeste do Espírito Santo, o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, deve contar com mais 35 leitos exclusivos para a doença no prazo de um mês. Isso significa que a capacidade deste tipo de atendimento deve dobrar até o final de junho.
Atualmente, o local tem 16 leitos destinados às vítimas da pandemia: dez Unidades de Terapia Intensiva (UTI), três de isolamento e três de enfermaria. A estrutura foi detalhada por um dos diretores do hospital, Almiro Schimidt.
"No final das obras, teremos 51 leitos, que se dividirão em quatro tipos diferentes: de UTI, para casos graves; de coorte, para casos confirmados; de isolamento, para casos suspeitos com quadro moderado; e de enfermaria, para casos suspeitos leves"
Almiro Schimidt - Diretor do Hospital Sílvio Avidos
O Governo do Espírito Santo oficializou nesta terça-feira (19) a entrega dos dez leitos de UTI, que ficaram prontos na semana passada. Governador do Estado, Renato Casagrande adiantou que a maior parte da expansão deve ocorrer ainda neste mês.
"Teremos 26 leitos de UTI no Hospital Sílvio Avidos, ainda nesta semana. Ou seja, entregaremos mais dez, se tiver recursos humanos, cuja contratação já está autorizada. E até o próximo dia 30, serão mais 32 leitos UTI"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
A ampliação aconteceu graças a uma parceria firmada entre a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Colatina (Força e Luz Santa Maria) e o hospital filantrópico São José, que passou a abrigar o setor de pediatria do Sílvio Avidos. Com essas adaptações, acreditamos que a região estará bem atendida, afirmou o secretário estadual da saúde, Nésio Fernandes.

100% DAS UTIs OCUPADAS

Nesta segunda-feira (18), três hospitais ficaram com todas as unidades de terapia intensiva (UTI) ocupadas. Entre eles, o Sílvio Avidos, em Colatina. A situação permanece a mesma nesta terça-feira (19), de acordo com o Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Diante dessa alta demanda, Casagrande reforçou a importância das medidas de isolamento social. Estamos abrindo mais leitos a cada semana, mas nós também estamos em uma fase de crescimento do contágio. Por isso, reforço esse pedido às pessoas para não termos um colapso do sistema de saúde, disse.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Até o momento de publicação desta reportagem, Colatina já havia registrado 115 casos confirmados do novo coronavírus e três mortes. No entanto, o Hospital Sílvio Avidos é referência na Região Noroeste e atende um total de municípios cuja população é estimada em 800 mil pessoas.

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