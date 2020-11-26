Bombeiros ainda buscam respostas sobre carro que explodiu em Vitória

Carro explodiu próximo ao Aeroporto de Vitória, no início da tarde do dia 30 de outubro deste ano

Apesar de o episódio estar prestes a completar um mês, o laudo dos bombeiros ainda está sendo confeccionado e a Corporação não tem novas informações. Atualmente, não há uma lei que determina o prazo para a conclusão dos trabalhos periciais, mas o tempo mínimo médio é de aproximadamente 30 dias.