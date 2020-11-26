AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

PC também investiga

Bombeiros ainda buscam respostas sobre carro que explodiu em Vitória

Veículo pegou fogo enquanto trafegava e motorista morreu carbonizado; caso aconteceu no final de outubro e o laudo com as causas da explosão ainda não foi concluído

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 15:03
Carro bate e pega fogo na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória
Carro explodiu próximo ao Aeroporto de Vitória, no início da tarde do dia 30 de outubro deste ano Crédito: Leitor de A Gazeta
Corpo de Bombeiros segue tentando desvendar o que aconteceu com o carro que explodiu enquanto trafegava pela Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no dia 30 de outubro. Vídeos divulgados à época mostram o automóvel pegando fogo espontaneamente. O motorista morreu carbonizado.
Apesar de o episódio estar prestes a completar um mês, o laudo dos bombeiros ainda está sendo confeccionado e a Corporação não tem novas informações. Atualmente, não há uma lei que determina o prazo para a conclusão dos trabalhos periciais, mas o tempo mínimo médio é de aproximadamente 30 dias.
Devido à morte do condutor, a Polícia Civil também entrou no caso e faz uma investigação por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que "está realizando diligências e aguarda o resultado do laudo pericial". "Todas as medidas legais foram adotadas e tramitam dentro do prazo legal", garante a PC.
Fabricante do modelo Jeep Compass, a Fiat Chrysler Automóveis afirmou na época que os produtos são "projetados dentro dos mais rigorosos padrões internacionais de segurança" e que iria esperar a conclusão da perícia para se manifestar. Procurada novamente ontem, a empresa afirmou, nesta quinta-feira (26), que o posicionamento anterior se mantém.

RELEMBRE O CASO

Por volta das 12h30 do dia 30 de outubro os bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio em frente ao Aeroporto de Vitória. Inicialmente, as informações eram de que um carro teria pegado fogo após o motorista ter perdido o controle da direção e batido o automóvel em árvores.

Carro pega fogo após acidente em avenida de Vitória

Porém, algumas horas depois, imagens captadas pela câmera de segurança de uma loja de computadores mostraram que as chamas começaram enquanto o veículo trafegava, sem qualquer tipo de colisão. Outros vídeos também mostram o desespero de quem estava no local e tentou ajudar o motorista a sair do carro.
O condutor morto foi identificado como o empresário Ricardo Portugal, de 38 anos. Familiares dele garantiram que não havia qualquer tipo de material explosivo no interior do automóvel e que o veículo havia passado por uma revisão na concessionária autorizada apenas 15 dias antes do acidente.

Veja Também

Naufrágio no ES: família leva exames ao DML para tentar identificar corpo

Frentista agredido por PM: Justiça realiza primeira audiência do caso

MP oferece denúncia contra preso acusado de arrastar cão até a morte no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?
Mayra Alárcon, Ramiro, Alicia Margarida, Rodrigo Aragão
33º Festival de Cinema de Vitória abre com festa e homenagem ao capixaba Rodrigo Aragão
Casa Ilha do Boi - processo Hugo Soares de Souza
Casa na Ilha do Boi é disputada na Justiça por investigado na máfia do vinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados