Frentista agredido por PM: Justiça realiza primeira audiência do caso

Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele Crédito: TV Gazeta

Neste primeiro andamento do processo junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ), a vítima e três testemunhas foram ouvidas pelo juiz e prestaram depoimento sobre o caso. Realizada por videoconferência, a audiência começou às 14h e terminou por volta das 15h20.

"Hoje foi concluído o rito sumário de acusação. A próxima audiência ainda não tem data marcada e depende da agenda do magistrado" Marcelo Alves - Advogado e assistente de acusação

De acordo com o advogado e assistente de acusação Marcelo Alves, o sargento não participou desta etapa, mas foi citado e intimado. A defesa dele, que esteve presente, teria sete dias para se manifestar. A reportagem de A Gazeta não conseguiu encontrar meios de contato do advogado Victor Santos de Abreu.

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"Eu vejo, pelo menos, três circunstâncias agravantes: por motivo fútil ou torpe; por se utilizar do cargo e por estar em serviço. Essas duas devido ao fato dele estar fardado no momento do crime" Marcelo Alves - Advogado e assistente de acusação

Do outro lado dessa história , o frentista Joelcio Rodrigues da Silva  que é a vítima  acabou mudando de emprego e de casa por medo, em busca de mais segurança. Devido à transferência de trabalho, ele também passou a receber um salário menor. Ele é casado e mora com a mulher e duas filhas pequenas.

E A INVESTIGAÇÃO INTERNA À PM?

A denúncia levada à Justiça pelo Ministério Público Estadual teve origem nas conclusões do inquérito policial instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar , iniciado após o requerimento feito pelo próprio Joelcio. No entanto, ela serve apenas para o processo criminal, que está em andamento na Vara da Auditoria Militar.

Paralelamente, o sargento também responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conduzido pela Corregedoria da PM. Em nota enviada nesta tarde, a Corporação afirmou que "aguarda o encerramento da licença e nova avaliação médica para dar prosseguimento". Ou seja, internamente, o caso também já dura meses e segue sem resultar em qualquer punição.

RELEMBRE O CASO

Em 23 de janeiro deste ano, o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos chegou de manhã para trabalhar em um posto de combustível localizado da Praia de Itaparica, em Vila Velha , e foi surpreendido pela presença do policial  que o esperava e teria voltado ao estabelecimento para tirar satisfações por causa de um atendimento "ruim" prestado na noite anterior.