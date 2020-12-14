Caixa paga auxílio para 5 milhões nesta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal deposita o auxílio emergencial e a extensão do benefício para cerca de 5 milhões de beneficiários em todo o país nesta segunda-feira (14).
Entre os grupos que vão receber o pagamento estão 3,4 milhões de beneficiários inscritos que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em março.
Deste número, 65,4 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os demais, 3,3 milhões, receberão as parcelas do auxílio emergencial extensão, que tem o valor reduzido, de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido a partir do dia 4 de janeiro. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.
Além disso, nesta segunda, 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 3 recebem a quarta parcela da extensão da ajuda emergencial.
Para este grupo, nada muda. O recebimento do auxílio atende aos mesmos critérios e datas do Bolsa Família, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.
O benefício, criado em abril pelo governo federal para auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.