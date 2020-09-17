Menos parcelas do auxílio emergencial para quem começou receber após abril

Aplicativo Caixa Tem: por meio dele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves

O chamado auxílio emergencial residual foi oficializado em Medida Provisória publicada no início deste mês. O novo decreto limitou o recebimento do benefício, afirmando que o auxílio emergencial residual será pago só até 31 de dezembro "independentemente do número de parcelas recebidas pelo beneficiário".

O texto esclarece também que beneficiários que começaram a receber após abril terão direito a menos parcelas de R$ 300. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito às cinco parcelas de R$ 600 e a mais uma parcela do novo benefício, que será paga no mês de dezembro.

"O número de parcelas devidas ao trabalhador beneficiário dependerá da data de concessão do auxílio emergencial residual, limitado a quatro parcelas", informa a publicação.