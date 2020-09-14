Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bolsa Família

Sexta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga. Veja calendário

Benefício a partir de agora e até dezembro terá valor de R$ 300. Mães chefes de família serão as únicas que vão receber R$ 600

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 10:05
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande para pagamento do auxílio emergencial no mês de junho Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta semana, no dia 17, quinta-feira, a sexta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Será o primeiro pagamento já no novo valor de R$ 300. Mães chefes de família vão receber R$ 600 em vez de R$ 1.200.
O benefício foi reduzido à metade com a segunda ampliação do programa, inicialmente previsto para ser encerrado com três meses de assistência.
O governo decidiu, na ocasião, estender em mais duas parcelas a assistência no valor de R$ 600 devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.
Nessa segunda prorrogação, porém, definiu que não seria mais possível pagar essa quantia aos 60 milhões de desempregados e informais que têm contado com esses recursos. Então foi fixado, por meio de Medida Provisória, os R$ 300.

Veja Também

Caixa deposita FGTS dos nascidos em novembro nesta segunda-feira

Quem é do Bolsa Família e tem direito a um benefício superior aos R$ 300 vai manter o valor original. Somente aqueles que recebem uma quantia menor, que é a maioria dos atendidos pelo programa, deve ser contemplado com o novo piso do auxílio.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento
  • 17 de setembro - NIS final 1
  • 18 de setembro - NIS final 2
  • 21 de setembro - NIS final 3
  • 22 de setembro - NIS final 4
  • 23 de setembro - NIS final 5
  • 24 de setembro - NIS final 6
  • 25 de setembro - NIS final 7
  • 28 de setembro - NIS final 8
  • 29 de setembro - NIS final 9
  • 30 de setembro - NIS final 0

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Auxílio emergencial vira única renda para compra de comida na crise

Auxílio emergencial salvou economia de recessão ainda mais profunda

Acordo vai destravar na Justiça auxílio emergencial para 2,7 mil no ES

Guedes diz que Renda Brasil de R$ 300 depende do fim das deduções do IR

Quase a metade dos brasileiros viu renda familiar diminuir na pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados