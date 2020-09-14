Sexta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga. Veja calendário

Fila na Caixa Econômica em Campo Grande para pagamento do auxílio emergencial no mês de junho Crédito: Fernando Madeira

O benefício foi reduzido à metade com a segunda ampliação do programa, inicialmente previsto para ser encerrado com três meses de assistência.

O governo decidiu, na ocasião, estender em mais duas parcelas a assistência no valor de R$ 600 devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus

Nessa segunda prorrogação, porém, definiu que não seria mais possível pagar essa quantia aos 60 milhões de desempregados e informais que têm contado com esses recursos. Então foi fixado, por meio de Medida Provisória, os R$ 300.

Quem é do Bolsa Família e tem direito a um benefício superior aos R$ 300 vai manter o valor original. Somente aqueles que recebem uma quantia menor, que é a maioria dos atendidos pelo programa, deve ser contemplado com o novo piso do auxílio.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento