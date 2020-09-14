Sexta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga. Veja calendário

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta semana, no dia 17, quinta-feira, a sexta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Será o primeiro pagamento já no novo valor de R$ 300. Mães chefes de família vão receber R$ 600 em vez de R$ 1.200.
O benefício foi reduzido à metade com a segunda ampliação do programa, inicialmente previsto para ser encerrado com três meses de assistência.
O governo decidiu, na ocasião, estender em mais duas parcelas a assistência no valor de R$ 600 devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.
Nessa segunda prorrogação, porém, definiu que não seria mais possível pagar essa quantia aos 60 milhões de desempregados e informais que têm contado com esses recursos. Então foi fixado, por meio de Medida Provisória, os R$ 300.
Quem é do Bolsa Família e tem direito a um benefício superior aos R$ 300 vai manter o valor original. Somente aqueles que recebem uma quantia menor, que é a maioria dos atendidos pelo programa, deve ser contemplado com o novo piso do auxílio.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA
Confira as datas de pagamento
- 17 de setembro - NIS final 1
- 18 de setembro - NIS final 2
- 21 de setembro - NIS final 3
- 22 de setembro - NIS final 4
- 23 de setembro - NIS final 5
- 24 de setembro - NIS final 6
- 25 de setembro - NIS final 7
- 28 de setembro - NIS final 8
- 29 de setembro - NIS final 9
- 30 de setembro - NIS final 0