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Caixa deposita FGTS dos nascidos em novembro nesta segunda-feira

Recursos serão creditados em conta poupança digital em app do banco. Trabalhadores vão receber valor de até R$ 1.045

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 20:22
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
É possível consultar o saldo do FGTS no aplicativo Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa realiza nesta segunda-feira (14) o pagamento do penúltimo grupo de trabalhadores que serão contemplados com o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vão receber cotistas nascidos no mês de novembro,  que têm contas ativas ou inativas no programa. Até o final dos pagamentos, 790 mil trabalhadores serão beneficiados no Espírito Santo.
Cada trabalhador pode receber até R$ 1.045. O dinheiro será creditado na conta poupança social digital, e só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de contas e compras pelo QR code. O saque em espécie e transferências só estarão disponíveis para esse grupo a partir do dia 14 de novembro. 

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 Os aniversariantes que não tiveram o valor creditado automaticamente em conta no dia previsto pelo calendário (confira abaixo) devem acessar o App FGTS, complementar seus dados cadastrais, solicitar a abertura da conta digital e assim receber o crédito.

QUEM PODE SACAR O FGTS?

Todo trabalhador que tem algum saldo nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)  esteja a conta ativa (com o trabalhador ainda empregado) ou inativa (caso tenha pedido demissão de algum emprego).

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QUANTO PODE SER SACADO?

O limite de saques foi estabelecido em um salário mínimo: R$ 1.045. Se, por exemplo, o trabalhador tiver apenas R$ 500 na conta, ele poderá retirar todo o valor.

COMO EU CONSULTO O SALDO DA MINHA CONTA?

Desde o dia 15 de junho, os trabalhadores já podem consultar quanto poderão sacar e em qual data o dinheiro será liberado. Os canais para consulta são pelo site www.fgts.caixa.gov.br e pelo telefone 111  escolhendo a opção 2. Nos dois casos é preciso ter em mãos o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) do trabalhador.

CANCELAMENTO DO CRÉDITO

Caso não haja movimentação dos valores até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido à conta de FGTS do trabalhador, sem prejuízos a quem não utilizar o dinheiro. Se após 30 de novembro a pessoa decidir por utilizar o dinheiro ela deverá fazer a solicitação do crédito por meio do aplicativo FGTS até 31 de dezembro.

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O trabalhador que preferir deixar o dinheiro na conta do FGTS poderá informar no aplicativo ou pelo internet banking que não deseja receber os valores. O pedido para não receber deve ser feito, pelo menos, 10 dias antes da data prevista para o trabalhador receber o crédito.
Se o trabalhador receber o dinheiro, mas não tiver interesse em utilizar os valores ele pode solicitar o desfazimento do crédito. Tal solicitação também é feita pelo aplicativo ou pelo internet banking e não pode ser desfeita.

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