Lucro do FGTS já está na conta dos trabalhadores. Veja como consultar saldo

Aplicativo Meu FGTS da Caixa Crédito: Siumara Gonçalves

Veja o passo a passo no final da matéria. O crédito referente à distribuição de 66,23% do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2019, que seria depositado pela Caixa no final de agosto, foi antecipado já está nas contas vinculadas dos trabalhadores. A distribuição de R$ 7,5 bilhões foi aprovada na última terça-feira (11) pelo Conselho Curador do Fundo, e o valor recebido já pode ser consultado no extrato.

O valor é proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha em 31 de dezembro de 2019. Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas vinculadas no ano foi de 4,90%.

Meu FGTS ou pelo A consulta ao saldo pode ser feita pelo aplicativoou pelo site da Caixa . A informação aparece como "cred dist resultado ano base 12/2019". Segundo a Caixa, são cerca de 167 milhões de contas, ativas e inativas, com saldo em 31/12/2019 que receberão crédito da distribuição de resultados. O valor médio distribuído por conta FGTS é de R$ 45,00.

A rentabilidade alcançada pelo FGTS demonstra a boa gestão do Fundo e os benefícios gerados ao trabalhador brasileiro, que vão além da aplicação nos programas habitacionais, de saneamento, infraestrutura e saúde: O rendimento das contas do FGTS, considerando a distribuição de resultados, foi de 4,9%, o que é superior a várias aplicações disponíveis no mercado e garantiu ganhos acima da inflação para o trabalhador, ressaltou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, quando foi anunciada a aprovação pelo conselho curador.

O valor passa a compor o saldo das contas do FGTS, que pode ser sacado nas situações previstas na Lei 8.036/90, como nos casos de demissão sem justa causa, saque aniversário, aposentadoria, saque emergencial de R$ 1.045 por conta da pandemia do novo coronavírus , compra de imóveis, entre outros.

PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O SALDO DO FGTS

APLICATIVO MEU FGTS DA CAIXA

aplicativo do Meu FGTS da Caixa, que pode ser baixado no Apple Store. Para quem já tem cadastro no site da caixa, basta utilizar as mesmas informações de login. Para quem ainda não tem, será preciso iniciar o cadastro. Confira passo a passo: Uma opção para acessar o saldo é por meio doda Caixa, que pode ser baixado no Google Play ou na. Para quem já tem cadastro no site da caixa, basta utilizar as mesmas informações de login. Para quem ainda não tem, será preciso iniciar o cadastro. Confira passo a passo:

1- Clique em "Cadastre-se" e preencha seu CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail

2- Depois escolha uma senha, que deve ser numérica de seis dígitos, clique no botão "Não sou robô" e confirme

3 - Abra o seu e-mail. Acesse uma mensagem enviada pelo aplicativo que contém um link para verificação de endereço. De volta ao aplicativo, clique em "Confirmar"

4 - Volte ao aplicativo, faça o login digitando seu CPF e senha. No primeiro acesso será preciso cadastrar um número de celular. Aparecerão também três perguntas sobre sua vida trabalhista, que você deve responder

5 - Leia o contrato de prestação de serviços ao cidadão e pronto, já pode usar o aplicativo

SITE DA CAIXA

Por meio do site, o trabalhador tem acesso ao extrato do FGTS. Para quem já tem cadastro, é preciso ter em mãos o número do CPF ou NIS (Número de Inscrição Social, chamado também de PIS/Pasep. Quem ainda não se cadastrou pode fazer isso na mesma página, informando dados pessoais e criando uma senha.

1- Acesso o site da Caixa clicando aqui

2- Clique em Benefícios e Programas, no canto superior esquerdo

Passo a passo para acessar o saldo do FGTS no site da Caixa Econômica Federal Crédito: Reprodução/Site da Caixa

3- Na aba Benefícios do trabalhador, clique na primeira opção FGTS

4- No canto direito inferior da tela, clique na opção Acompanhe seu extrato

Confira passo a passo de como acessar o saldo do FGTS no site da Caixa Crédito: Reprodução/Site da Caixa

5- Se você já tem cadastro, ele vai informar o CPF ou NIS, além da senha. Caso ainda não tenha, ele precisará fazer o cadastro clicando em "Cadastrar/Esqueci senha"