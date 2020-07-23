Caixa lança crédito para antecipar saque-aniversário do FGTS

Beneficiários podem fazer pedido de antecipação das parcelas pelo aplicativo do FGTS Crédito: Siumara Gonçalves

Caixa Econômica Federal lançou, nesta quinta-feira (23), uma linha de crédito para antecipar até três parcelas do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ).

O interessado não é obrigado a adiantar o recebimento das três parcelas, pode optar pela antecipação de uma ou duas, desde que o valor mínimo seja de R$ 2.000.

A expectativa é de que mais de 1 milhão de beneficiários façam a adesão. Do total, 6,13 milhões optaram pelo saque-aniversário, que corresponde a 10% do total dos trabalhadores.

Destes, 3,9 milhões são clientes da Caixa. A solicitação do empréstimo poderá ser feita pelo internet banking da instituição ou pelo aplicativo e site do FGTS

A taxa de juros cobrada pela Caixa é de 0,99% ao mês. "É uma linha muito barata comparada às demais. Mais baixas até que a maioria das linhas de crédito consignado", afirmou Pedro Guimarães, presidente da Caixa.

O beneficiário já pode fazer a contratação do crédito e a liberação do dinheiro começa na segunda-feira (27).