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Em até três parcelas

Caixa lança crédito para antecipar saque-aniversário do FGTS

Beneficiário já pode fazer a contratação do crédito e a liberação do dinheiro começa na segunda (27); interessado não é obrigado a adiantar o recebimento das três parcelas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 13:43

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 13:43

Aplicativo Meu FGTS da Caixa
Beneficiários podem fazer pedido de antecipação das parcelas pelo aplicativo do FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal lançou, nesta quinta-feira (23), uma linha de crédito para antecipar até três parcelas do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
O interessado não é obrigado a adiantar o recebimento das três parcelas, pode optar pela antecipação de uma ou duas, desde que o valor mínimo seja de R$ 2.000.
A expectativa é de que mais de 1 milhão de beneficiários façam a adesão. Do total, 6,13 milhões optaram pelo saque-aniversário, que corresponde a 10% do total dos trabalhadores.
Destes, 3,9 milhões são clientes da Caixa. A solicitação do empréstimo poderá ser feita pelo internet banking da instituição ou pelo aplicativo e site do FGTS.
A taxa de juros cobrada pela Caixa é de 0,99% ao mês. "É uma linha muito barata comparada às demais. Mais baixas até que a maioria das linhas de crédito consignado", afirmou Pedro Guimarães, presidente da Caixa.

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O beneficiário já pode fazer a contratação do crédito e a liberação do dinheiro começa na segunda-feira (27).
O saque-aniversário, que é opcional, permite ao trabalhador sacar um percentual do saldo do FGTS todos os anos, observados os valores constantes de uma tabela. Quanto menor for o saldo, maior o percentual do saque, podendo a alíquota variar de 5% até 50% do saldo.

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