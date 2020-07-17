Governo quer reduzir rentabilidade do FGTS para baixar juros imobiliários

Trabalhador deposita 8% do salários todos os meses no FGTS Crédito: Fernando Madeira

governo federal estuda reduzir a rentabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) para aumentar a adesão ao Minha Casa Minha Vida (MCMV). De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, há a possibilidade de diminuir a remuneração sobre o recurso depositado pelo trabalhador para que seja possível baixar os juros do programa de financiamento imobiliário.

Atualmente, o dinheiro depositado pelo trabalhador no FGTS rende 3% ao ano. Por causa da baixa histórica da taxa Selic, o rendimento é quase o dobro da poupança (1,57% ao ano).



Em entrevista a jornal Estadão , o ministro disse que o governo está "propondo a diminuição do juro de remuneração do FGTS, o que vai permitir que mais de um milhão de famílias fora do sistema habitacional possam ingressar (nos financiamentos).

Desde o ano passado, as conversas estão em andamento com a Caixa, que é a gestora do fundo. Uma das propostas do governo era que o banco reduzisse a taxa que cobra para administrar os recursos, que hoje é de 1%. Mas o governo federal almeja uma redução ainda maior do que a margem que o banco pode dar e pretende chegar a ela cortando a rentabilidade do FGTS.

COMO O FGTS PAGA OS EMPRÉSTIMOS DO MINHA CASA MINHA VIDA

Todos os meses, um percentual do salário do trabalhador é depositado no FGTS, gerido pela Caixa. O valor do depósito equivale a 8% do salário pago ao trabalhador. Se o contrato for de aprendizagem, esse percentual é de 2%

O dinheiro é direcionado para o FI-FGTS, um fundo de investimentos cujo capital pode ser utilizados pelo governo federal para financiar programas de habitação, além de obras de saneamento e infraestrutura.

O economista do Conselho Regional de Economia do ES (Corecon), Vaner Corrêa Simões Júnior, explica que, como a Caixa empresta o dinheiro do fundo, ela "devolve" o valor acrescido de 3% de juro mais a Taxa Referencial (TR), que hoje está zerada. Esse 3% é a rentabilidade anual do FGTS.



"Já quando a Caixa empresta o dinheiro do FGTS, ela faz uma operação ativa cobrando um percentual de X% de juros + TR da pessoa que pegou o recurso emprestado. Porém, essa operação precisa ocorrer de modo que seja lucrativa para o banco, ela não pode emprestar com a mesma taxa que vai pagar ao FGTS" Vaner Corrêa Simões Júnior - economista e conselheiro do Corecon

Hoje, a taxa de juros para os empréstimos do MCMV variam de 4,5% a 9,16% ao ano.

O economista Eduardo Araújo aponta que o impacto para o trabalhador, naturalmente, deve ser a desvalorização do seu capital. Ele lembra que os recursos de quem tem carteira assinada estão guardados sem que a pessoa possa escolher onde aquele dinheiro será alocado ou quando sacar. O valor é depositado de forma compulsória pela empresa, fica nas contas da Caixa, mas pertence ao trabalhador.

"Durante o período em que as taxas de juros estavam elevadas no Brasil, o trabalhador tinha muitas perdas, quando comparado a remuneração do FGTS a de outros produtos de renda fixa, por exemplo. Agora que ele está conseguindo proteger o capital dele você tem algum tipo de proposta para fazer com que ele deixe de receber essa remuneração" Eduardo Araújo - economista

Para Araújo, o FGTS deveria ter sempre uma remuneração mais alta que a poupança, por exemplo (hoje em 1,57% ao ano com a taxa Selic a 2,25% a.a.), porque o trabalhador não tem acesso a ele na hora em que quer, como é o caso da poupança. Por ser uma aplicação de prazo mais longo é esperado que se tenha uma remuneração maior do que a de produtos com liquidez diária, afirma.

PORQUE O NOVO PROGRAMA DE HABITAÇÃO PODE AFETAR O FGTS

Se por um lado o FGTS do trabalhador vai render menos, por outro, o financiamento da casa própria pode ficar mais barato. O governo federal ensaia desde o ano passado o lançamento do Casa Verde e Amarela, programa que substituirá o MCMV. Entre as propostas para que esse projeto chegue a mais famílias está a redução das taxas de juros dos financiamentos imobiliários.



Se a Caixa reduz a taxa que será paga, quem sai prejudicado é o correntista do FGTS, que é quem está financiando o setor imobiliário. A massa que vai ganhar com a mudança é a que está em déficit habitacional, porque reduz a taxa de juros, afirma o economista Vaner Corrêa Simões Júnior.

O economista Eduardo Araújo aponta que é preciso criar outras fontes de financiamento do sistema habitacional para não prejudicar a remuneração do FGTS. Isso também depende de ter políticas que estimulem mais ofertantes de crédito, são poucas instituições que atuam com oferta de crédito imobiliário para as pessoas com poucos recursos, diz.

O MCMV enfrenta grandes problemas as obras paradas, entre elas a do Residencial Limão, no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica . De acordo com o ministro, o governo herdou mais de 150 mil unidades habitacionais paralisadas por diversos motivos, inclusive impasses legais e regulatórios.

O economista Hugo Fróes ressalva que reduzir as taxas de juros para o setor da construção civil não significa o alavancando a economia imobiliária.