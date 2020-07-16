Caixa barra saque do FGTS ao trabalhador com cadastro incompleto

Aplicativo Meu FGTS da Caixa Crédito: Siumara Gonçalves

De acordo com informações do jornal O Globo, os trabalhadores que estiverem com esse problema devem completar informações como endereço, nome da mãe e data de nascimento, entre outras. É importante lembrar que a abertura da poupança digital só será possível após a atualização desses dados.

Os depósitos do saque-emergencial do FGTS começaram no dia 29 de junho. Até o momento, o valor de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas do FGTS do trabalhador, foi liberado para quem nasceu entre os meses de janeiro e março.

Por enquanto, quem recebeu o FGTS não pode realizar saques, mas o crédito pode ser usado para pagamento de boletos e compras, utilizando o app Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Saques e transferências serão autorizados somente a partir do dia 25 de julho e seguem um calendário que se estenderá até o dia 14 de novembro, escalonado pela data de nascimento do trabalhador.

A Caixa não avisou sobre os dados incompletos no cadastro e também não orientou com antecedência os trabalhadores sobre os procedimentos a serem tomados para a correção das informações.

O crédito do FGTS é depositado em uma conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa para os trabalhadores. O crédito deveria ser automático para todos os trabalhadores, exceto aqueles que não tivessem interesse em receber o depósito e informasse seu desejo ao banco por meio do aplicativo FGTS.

A recomendação do banco é que os trabalhadores consultem a situação do Saque Emergencial no aplicativo FGTS. De acordo com o banco, os cotistas poderão verificar independentemente da data prevista para o depósito a situação da conta, "antecipando eventuais necessidades de atualização cadastral". Após completar o cadastro pelo app, o crédito será reprogramado.

SAIBA COMO CORRIGIR OS DADOS DO FGTS