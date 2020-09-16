Câmara de Vitória aprova prorrogação do auxílio emergencial de R$ 300

Câmara de Vitória prorroga auxílio emergencial de R$ 300 Crédito: rafastockbr/ Shutterstock

A medida beneficia 2.888 famílias. Ao propor a prorrogação do auxílio, a prefeitura informou que a oferta do auxílio emergencial no município se destaca como fundamental na garantia da segurança de sobrevivência das parcelas mais vulneráveis da população e que tiveram suas condições de subsistências comprometidas pela necessidade de distanciamento social.

Ainda segundo a prefeitura, o benefício, que vem sendo pago desde 29 de julho, tem contribuído para que as famílias não sejam expostas aos efeitos danosos da ausência de renda, e diante do momento de incertezas, decidiu-se por estender o benefício, acompanhando a extensão do auxílio emergencial do governo federal.

Por meio de nota, a Câmara Municipal de Vitória informou à reportagem que não houve nenhuma mudança a não ser a prorrogação do benefício.

Assim, a medida contempla o mesmo público inicial, isto é, moradores de Vitória inscritos no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, que não receberam o auxílio emergencial do governo federal , não foram condenados por crimes contra a administração pública nem estão cumprindo pena em regime fechado.

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a resolução do Conselho Municipal de Assistência Social autorizando o envio para a Câmara de Vereadores do projeto que estendeu o pagamento do benefício para mais três parcelas mensais de R$ 300, até dezembro, foi publicou no Diário Oficial do último dia 9.

"Se somados os seis meses, cada família beneficiada receberá um total de R$ 1.800 de auxílio emergencial. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa que 2.888 famílias já foram atendidas até agora com o auxílio emergencial."