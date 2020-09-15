Bolsonaro enterra Renda Brasil e diz que Bolsa Família continua

Presidente Jair Bolsonaro fica irritado com manchetes sobre Renda Brasil Crédito: Youtube/Reprodução

Em vídeo nas redes sociais, o presidente ameaçou com "cartão vermelho" integrantes da equipe econômica que defenderem medidas como o corte de benefícios de aposentados e deficientes. Ele disse que a proposta é um devaneio e está longe de representar a realidade de parte da população.

"Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família. E ponto final", afirmou em vídeo postado no Facebook e no Youtube.

No vídeo, o presidente disse ter ficado surpreso ao ler as manchetes dos principais jornais que traziam a informação de que o Ministério da Economia queria abrir espaço no Orçamento para o Renda Brasil fazendo cortes em alguns benefícios e mesmo promovendo o congelamento de aposentadoria e pensões por dois anos.

Revoltado, Bolsonaro disse que estava enterrando de vez o Renda Brasil e que jamais vai tirar dinheiro dos pobres para dar para quem está em situação ainda pior.

""Eu já disse, há poucas semanas, que eu jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho. É gente que não tem o mínimo de coração, o mínimo de entendimento de como vivem os aposentados do Brasil" Jair Bolsonaro - Presidente

Segundo o jornal Estado de S.Paulo, a ideia de congelar benefícios previdenciários por dois anos foi confirmada pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.

"A desindexação que apoiamos diretamente é a dos benefícios previdenciários para quem ganha um salário mínimo e acima de um salário mínimo, não havendo uma regra simples e direta [de correção]. O benefício hoje sendo de R$ 1.300, no ano que vem, ao invés de ser corrigido pelo INPC, ele seria mantido em R$ 1.300. Não haveria redução, haveria manutenção", disse o secretário ao G1.