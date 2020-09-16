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Benefício de R$ 300

Pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial começa nesta quinta

Beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber, de acordo com o número final do NIS. Calendário para demais grupos, como informais, ainda não foi divulgado

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 18:41
O pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial tem início nesta quinta-feira (17) para beneficiários do Bolsa Família. Demais grupos, como informais, ainda não tiveram o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania.
Governo e Congresso discutem prorrogação do auxílio emergencial
Benefício foi prorrogado com parcelas de R$ 300 Crédito: rafastockbr/ Shutterstock
Seguindo a mesma logística dos últimos meses, os beneficiários do programa do governo recebem o dinheiro conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Nesta quinta, recebem aqueles que têm NIS final 1. Os pagamentos, que agora começam em R$ 300, seguem até 30 de setembro. Mães responsáveis pelo sustento da família continuam com o direito à cota dobrada, de R$ 600.
O auxílio emergencial, inicialmente, teria três parcelas de R$ 600, pagas a partir de abril. No final de junho, o governo anunciou a prorrogação por mais dois pagamentos, totalizando cinco cotas de R$ 600.
No início de setembro, foi confirmada mais uma prorrogação, dessa vez por mais quatro parcelas até o final do ano, totalizando nove pagamentos.
A MP (Medida Provisória) nº 1.000/2020 também reduziu o valor mensal do benefício, de R$ 600 para R$ 300, e criou regras mais duras para a permanência dos beneficiários (com exceção de membros do Bolsa Família).

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CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento
  • 17 de setembro - NIS final 1
  • 18 de setembro - NIS final 2
  • 21 de setembro - NIS final 3
  • 22 de setembro - NIS final 4
  • 23 de setembro - NIS final 5
  • 24 de setembro - NIS final 6
  • 25 de setembro - NIS final 7
  • 28 de setembro - NIS final 8
  • 29 de setembro - NIS final 9
  • 30 de setembro - NIS final 0

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