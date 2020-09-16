Pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial começa nesta quinta

O pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial tem início nesta quinta-feira (17) para beneficiários do Bolsa Família. Demais grupos, como informais, ainda não tiveram o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania.
Seguindo a mesma logística dos últimos meses, os beneficiários do programa do governo recebem o dinheiro conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Nesta quinta, recebem aqueles que têm NIS final 1. Os pagamentos, que agora começam em R$ 300, seguem até 30 de setembro. Mães responsáveis pelo sustento da família continuam com o direito à cota dobrada, de R$ 600.
O auxílio emergencial, inicialmente, teria três parcelas de R$ 600, pagas a partir de abril. No final de junho, o governo anunciou a prorrogação por mais dois pagamentos, totalizando cinco cotas de R$ 600.
No início de setembro, foi confirmada mais uma prorrogação, dessa vez por mais quatro parcelas até o final do ano, totalizando nove pagamentos.
A MP (Medida Provisória) nº 1.000/2020 também reduziu o valor mensal do benefício, de R$ 600 para R$ 300, e criou regras mais duras para a permanência dos beneficiários (com exceção de membros do Bolsa Família).
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA
Confira as datas de pagamento
- 17 de setembro - NIS final 1
- 18 de setembro - NIS final 2
- 21 de setembro - NIS final 3
- 22 de setembro - NIS final 4
- 23 de setembro - NIS final 5
- 24 de setembro - NIS final 6
- 25 de setembro - NIS final 7
- 28 de setembro - NIS final 8
- 29 de setembro - NIS final 9
- 30 de setembro - NIS final 0