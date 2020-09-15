Auxílio emergencial é pago a 3,9 milhões de nascidos em junho nesta 4ª

Dinheiro do auxílio só pode ser sacado segundo o calendário específico para cada grupo Crédito: Carlos Alberto Silva

Seguindo os ciclos de pagamento do calendário, a parcela de cada um vai depender de quando teve o benefício aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio, que também é a última no valor de R$ 600.

Também serão pagas:

4ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio; 3ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho; 2ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho; 1ª parcela para quem teve o benefício aprovado em agosto.

Veja datas de saque para cada grupo no calendário abaixo) Num primeiro momento, os beneficiários dos ciclos só podem movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem . A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro, é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 6 de outubro. (

A partir desta quinta (17), 3,7 milhões de beneficiários nascidos em dezembro, que receberam parcelas do primeiro de ciclo de pagamentos em agosto, poderão sacar ou transferir o valor que ainda tiverem na conta digital. Já os nascidos em janeiro, que receberam as parcelas do segundo ciclo também em agosto, poderão sacar o dinheiro a partir de sábado (19).

CONFIRA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTOS E SAQUES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL:

SEXTA PARCELA

A partir desta quinta-feira (17), a Caixa começa a pagar a sexta parcela para os beneficiários do Bolsa Família . Será o primeiro pagamento já no novo valor de R$ 300, que vai até dezembro. O benefício foi reduzido à metade com a segunda ampliação do programa, inicialmente previsto para ser encerrado com três meses de assistência. Mães chefes de família vão receber R$ 600 em vez de R$ 1.200.

Quem é do Bolsa Família e tem direito a um benefício superior aos R$ 300 vai manter o valor maior. Somente aqueles que recebem uma quantia menor, que é a maioria dos atendidos pelo programa, devem ser contemplados com o valor do auxílio.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento

17 de setembro - NIS final 1

18 de setembro - NIS final 2

21 de setembro - NIS final 3

22 de setembro - NIS final 4

23 de setembro - NIS final 5

24 de setembro - NIS final 6

25 de setembro - NIS final 7

28 de setembro - NIS final 8

29 de setembro - NIS final 9

30 de setembro - NIS final 0

Quem tem direito ao auxílio receberá o pagamento de forma automática, sem necessidade de recadastramento. Algumas regras para a continuidade do benefício, entretanto, foram alteradas.

Cidadãos que eram elegíveis ao auxílio emergencial e que passaram a ter vínculo empregatício após o início do recebimento do benefício não terão direito aos R$ 300, bem como aqueles que obtiveram benefício previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal no período.

Outra mudança para a elegibilidade está nos rendimentos recebidos pelo beneficiário. A concessão dos R$ 300 levará em conta a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2019, não mais de 2018, como foi considerado na Lei 13.982/2020. Fica impedido de receber os valores quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; possua bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil.