Caixa paga auxílio emergencial aos nascidos em maio nesta quinta-feira

Quem nasceu no mês de maio e recebeu a primeira parcela até 30 de abril, poderá sacar ou transferir a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir desta quinta-feira (04). Ao todo, 2,7 milhões de pessoas devem receber o benefício. Até esta quarta-feira (03), essas pessoas só podiam pagar contas ou boletos com o valor depositado na poupança social digital da Caixa.
O atendimento vai contemplar os informais, desempregados e outras pessoas que se inscreveram no site ou no aplicativo para receber o benefício. De sábado (30) a quarta-feira (03), o banco realizou o pagamento em espécie aos nascidos entre janeiro e abril. Na semana passada, foram contemplados os beneficiários do Programa Bolsa Família.
Para evitar aglomeração na porta das agências, o calendário de pagamentos é dividido de acordo com o mês de nascimento do beneficiário (veja o calendário no final da matéria). É importante lembrar que a transferência de valores pode ser feita pelo aplicativo sem a necessidade de ir até uma agência.
Caso a ida ao banco seja necessária, para não perder a viagem, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa, os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie não permanecerão no local.
Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:
- Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;
- Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver;
- CNH - Carteira Nacional de Habilitação;
- Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver;
- Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial começou a receber o benefício no dia 18 de maio. O último lote de beneficiário foi no dia 29 de maio. Para essas pessoas, o pagamento ocorreu da mesma forma do benefício regular, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A renda emergencial pode ser sacada ou transferida normalmente.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
Os beneficiários do auxílio emergencial que fizeram cadastro no aplicativo ou site da Caixa receberam o crédito da segunda parcela na poupança social digital entre 20 e 26 de maio. Já o calendário de saques e transferências começou no dia 30 de maio e segue até 15 de junho.
A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras on-line ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.
Segundo a Caixa, neste momento, a funcionalidade de transferência bancária não estará disponível no aplicativo para os beneficiários da segunda parcela, "de forma a evitar o aumento do movimento em agências bancárias".