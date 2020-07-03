Caixa deposita auxílio emergencial para 6,5 milhões neste sábado (4)

Pagamento em dinheiro vai começar apenas em 18 de julho Crédito: Siumara Gonçalves

Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo. Caixa vai depositar em contas digitais, neste sábado (4), mais uma parcela do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal . Serão 6,5 milhões de beneficiados em todo o país. O valor da terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4) será creditado na poupança digital de quem nasceu em novembro e dezembro.

A exemplo do que foi realizado no calendário da segunda parcela do auxílio emergencial, os valores de R$ 600 e R$ 1.200 serão creditados na Conta Poupança Social Digital da Caixa, de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.

Nesse primeiro momento, não é possível sacar ou transferir o valor do auxílio. Você pode usar o crédito das parcelas para realizar compras com o cartão de débito virtual ou por meio de maquininhas em lojas físicas (QR Code). Também será possível realizar o pagamento de boletos e concessionárias.

De acordo com a Caixa, a prioridade do banco é manter o atendimento digital, de forma a evitar aglomerações de pessoas nos pontos de atendimento, seguindo os protocolos de prevenção do período de pandemia.

Os beneficiários que não utilizarem digitalmente os recursos podem optar por realizar o saque em espécie de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário. A orientação da Caixa é para que os recursos do auxílio sejam movimentados pelo Caixa Tem.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

COMO USAR A CONTA VIRTUAL NO APLICATIVO CAIXA TEM

Os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site ( clique aqui ) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial.

Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.

Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção 'cartão de débito virtual', logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Já para usar o cartão de débito virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.