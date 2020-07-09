26 franquias para investir e trabalhar sem sair de casa

Daniela Calmon (morena) e Jussara Stellet (loira), sócias da Quinta Valentina, uma franquia para trabalhar em casa Crédito: Divulgação/ Quinta Valentina

A Gazeta para atuar em home office. Com a pandemia do novo coronavírus , muitas pessoas passaram a trabalhar em casa. A modalidade de trabalho passou a fazer parte da vida de muita gente e deve permanecer após o período de quarentena. E quem quer investir no próprio negócio, aproveitando a comodidade de onde mora, pode apostar em uma das 26 opções de franquias reunidas porpara atuar em home office.

As chamadas "home based" despertam a atenção por demandarem um investimento baixo e terem a garantia de assistência de um franqueado. Há opções para todos os bolsos, com valores que variam de de R$ 3,5 mil a quase R$ 40 mil.

De acordo com uma pesquisa divulgada em 2019 pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento registrou um aumento de 14% nos últimos quatro anos. Em 2016, esse tipo de negócio tinha 557 franquias, passando para 674 em 2019. Os maiores crescimentos foram registrados nos segmentos de serviços e de saúde, beleza e bem-estar. Entre 2018 e 2019, o aumento foi de 34% e 21%, respectivamente.

A pandemia do coronavírus acelerou ainda mais o crescimento dessa modalidade de negócio, como observa o presidente da ABF Rio de Janeiro, Beto Filho.

O home office já era tendência e funciona perfeitamente para quem quer ganhar dinheiro sem sair de casa. O modelo de negócio está se consagrando cada vez mais porque requer um investimento baixo e uma alternativa para quem perdeu o emprego durante a crise, analisa o executivo.

Ele observa que o sistema de franquias é uma solução para quem quer empreender, com a garantia de uma marca já consolidada. A dica de Beto Filho é que o empreendedor escolha uma franquia que se enquadre em seu estilo profissional.

Na opinião do coordenador da unidade de marketing e comunicação do Sebrae-ES, Herberth Gonçalves, as franquias são atrativas por já serem um modelo vencedor no mercado.

As microfranquias já tinham esse perfil de escritório em casa e ganharam destaque ainda maior nesse momento. O importante para quem for adquirir esse modelo de negócio é entrar em contato com outros franqueados, antes de assinar o contrato. Isso vai servir para analisar números, faturamento, assistência, entre outros pontos, destaca.

Daniela Calmon e Jussara Stellet decidiram, há 10 meses, investir na franquia Quinta Valentina, especializada na venda de sapatos femininos. A ideia de aderir a uma home based veio pela percepção da dupla de que as pessoas estão ficando cada vez com menos tempo, mas sempre buscando a comodidade.

Segundo Jussara, o modelo personalizado da franquia possibilita que o cliente tenha uma experiência de lojas dentro da sua casa (ou na casa da franqueada) com conforto, o que impulsionou o investimento. A marca não precisa de uma loja física, o que diminui o custo fixo da dupla.

Quando começou a pandemia do novo coronavírus, as sócias estavam com uma programação de eventos com alguns parceiros. Mas, com a proibição de exposições, a captação de clientes tem sido feita de forma massiva pelas redes sociais, por meio do do direct do Instagram e WhatsApp. A ideia para o pós-pandemia é investir ainda mais nas mídias sociais e no contato direto com as clientes.

Nós acreditamos muito na Quinta Valentina por ser um modelo de venda personalizada e no e-commerce. Tem facilitado muito nesse momento de pandemia. Então, mesmo em um cenário em que lojas ainda estão com seus custos fixos para pagar, nós temos esta vantagem, de não ter um custo fixo todo mês. Por ser investimento baixo, nossos riscos são menores do que lojas de rua ou shoppings", comenta Jussara.

CONFIRA ALGUMAS OPÇÕES DE FRANQUIAS "HOME BASED"

Trust Intercâmbio Cultural

Ramo: Agência de Turismo



Investimento: a partir de R$ 3.500

CI

Ramo: Especializada em turismo jovem e intercâmbio cultural



Investimento: a partir de R$ 5 mil

SMS Digital

Ramo: Empresa especializada em comunicação via SMS corporativo.



Investimento: R$ 5 mil

TZ Viagens

Ramo: Agência de viagens e intercâmbio, física e on-line, multiserviços e multimarca.



Investimento: a partir de R$ 5,5 mil.

Memo Cach Soluções

Ramos: Comercialização de sistemas de vendas e gestão



Investimento: a partir de R$ 5.748

Acqio

Ramos: Empresa que trabalha com venda de maquininhas para pagamento por meio de cartão de crédito.



Investimento: R$ 6 mil

Mr. Fit

Ramo: Franquia de fast food de comida saudável. Neste modelo, o franqueado opera de casa, comercializando as marmitas por meio de aplicativos de entrega, como iFood.



Investimento: a partir de R$ 6.250

Brazil Health

Ramo: Consultoria de Benefícios especializada em Planos de Saúde, Odontológicos e Seguros de Vida



Investimento: R$ 7,5 mil

Mídia do Pão

Ramo: Rede especializada na comercialização de espaços publicitários em embalagens ecológicas de pães, pizzas, farmácias, pipocas, entre outras.



Investimento: R$ 7,9 mil

Brasil Nutri Shop

Ramo: Franquia de Suplementos e Produtos Fit do Brasil. Com um modelo on-line e de baixo custo, o franqueado pode ter um negócio próprio ou para complementar a renda.



Investimento: a partir de R$ 9 mil

Ceopag

Ramo: Franquia de meios eletrônicos de pagamento e que oferece, além da maquininha de cartão, conta digital, cartão de crédito e até aplicativo com inteligência artificial que permite cobrança com reconhecimento facial.



Investimento: a partir de R$ 9.990

Ótris Soluções Financeiras

Ramo: É uma empresa que atua na recuperação de crédito para pequenos e médios negócios.



Investimento: a partir de R$ 10 mil

RH Franquia Online

Ramo: Serviços administrativos de recursos humanos



Investimento: a partir de R$ 10 mil

Fortes Tecnologia em Sistemas

Ramo: Atua na área de tecnologia da informação, desenvolvendo soluções em sistemas nas áreas contábil, administrativo-financeira, gestão empresarial e recursos humanos.



Investimento: a partir de R$ 10 mil

Drs Project

Ramo: Especialistas na Saúde financeira das Pequenas e Médias empresas.



Investimento: a partir de R$ 10 mil

Gigatron

Ramo: Franquia de prestação de serviços e tecnologia



Investimento: a partir de R$ 10.750

Só Multas

Ramo: Oferece soluções para habilitados e proprietários de veículos em problemas relacionados a multas de trânsito e suas sanções: defesas administrativas por excesso de pontos na CNH, defesas e recursos de multas.



Investimento: R$ 15 mil

Mr. Kids

Ramo: Uma franquia de máquinas de brinquedos e doces, onde o trabalho do franqueado é abastecer os equipamentos com produtos e retirar o dinheiro acumulado.



Investimento: R$ 18.700

Echosis

Ramo: Oferece serviços específicos como E-mail Marketing, Social Media, Geração de Conteúdo, Google Adwords, Otimização SEO, Remarketing, Google Shopping, entre outros.



Investimento: R$ 20 mil

Rent a Bag

Ramo: Aluguel de malas



Investimento: a partir de R$ 22 mil

The Kids Club

Ramo: Escola de idiomas



Investimento: a partir de R$ 23.500

Veja Também Seja dono do seu próprio negócio a partir de R$ 25

Ceofood

Ramo: É um aplicativo de delivery que opera no modelo de franquia, com foco em regiões periféricas e cidades do interior. O franqueado é responsável por prospectar novos restaurantes e estabelecimentos que pagam um valor fixo, de R$ 99,90, a R$ 149,90, estabelecidos conforme o tamanho de cada negócio.



Investimento: a partir de R$ 23.990

BMZ Auto Brokers

Ramo: Franquia de concessionária digital.



Investimento: a partir de R$ 24 mil

Quinta Valentina

Ramo: Atua como loja de sapatos femininos para as classes A e B.

Atua como loja de sapatos femininos para as classes A e B. Investimento: a partir de R$ 35 mil

Jan-Pro

Ramo: Serviço de limpeza comercial.



Investimento: a partir de R$ 37.800

Nutrimais