Franquia é alternativa segura para empreender

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Ter perfil empreendedor e dinheiro para investir nem sempre são características suficientes para alcançar o sucesso na abertura do próprio negócio. Dar o primeiro passo com o suporte de uma grande marca ou uma rede consolidada por meio de um contrato de franquia é uma boa opção para quem quer conquistar uma fatia do mercado consumidor.

O setor quase não sentiu a crise e, mesmo durante o período de recessão mais intensa, apresentou crescimento, com abertura de novas unidades e geração de empregos.

O franchising brasileiro possui mais de 3 mil marcas em segmentos diversos, que vão desde serviços educacionais, varejo, comunicação até tecnologia. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento das franquias cresceu 8% em 2017, superando, pela primeira vez, a faixa dos R$ 160 bilhões. Para efeito de comparação, em 2016 faturou R$ 151 bilhões.

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Ainda segundo dados da ABF, a projeção para 2018 é que o crescimento fique entre 9% e 10% em faturamento e em 3% em número de unidades e abertura de vagas de emprego.

Escolher uma empresa forte é um caminho para o empreendedor que busca um investimento seguro e rentável. Ao se associar a uma marca consolidada no mercado, o fraqueado encontra suporte total de todas as áreas de abrangência para que seu negócio seja um sucesso, desde a área comercial, marketing, tecnologia de informação, operação de loja, tributária, recursos humanos e contábil, explica o gerente de operações da Dadalto, Luciano Sabatini.

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CAPIXABA

O grupo capixaba estruturou o projeto de franquias no fim do ano passado e abriu recentemente a sua primeira unidade, em Laranjeiras, na Serra. Com 28 novos fraqueados já em análise, a perspectiva da Dadalto é abrir 25 lojas-franquias no Estado nos próximos três anos.

Outra vantagem da franquia é que ela pode se adaptar ao perfil do investidor. Nossas franquias terão três modelos de loja: de pequeno, médio e grande porte, com investimentos entre R$ 350 mil e R$ 750 mil, a depender do perfil do franqueado e da praça onde pretende operar, explica Sabatini.

A venda média mensal do franqueado começa com faturamento a partir de R$ 160 mil, dependendo do tamanho da loja e estoque. Amparado pela marca Dadalto, o empreendedor pode ter retorno do investimento em um período entre 25 e 36 meses de atividade e lucro líquido de 8 a 15%.

O sucesso do setor de franquias também traz reflexos na geração de empregos no Brasil. Atualmente, as franquias são responsáveis por empregar 1,2 milhão de pessoas em todo o país. De 2013 até 2017, o setor teve um crescimento de 25% no número de empregados.

SERVIÇO

Como abrir uma franquia da Dadalto

O interessado deve acessar o site ou enviar e-mail para [email protected] . Outra forma de contato é o telefone (27) 99979-2986.

Por que abrir uma franquia?