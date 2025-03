Centro de Vitória

Mercado da Capixaba tem nova data para abertura de lojas

Empresa responsável pela gestão do espaço confirmou, para A Gazeta, os últimos detalhes para que lojas comecem a funcionar

4 min de leitura min de leitura

Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória. (Ricardo Medeiros)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, tem uma nova data para a abertura das lojas que funcionarão no local. Após duas datas divulgadas pela Prefeitura da Capital para início das atividades comerciais no espaço revitalizado — que não foram cumpridas —, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), concessionária que administra o local, confirmou à reportagem de A Gazeta na noite de terça-feira (11) que as lojas vão abrir as portas na segunda quinzena de abril.

De acordo com a concessionária, atualmente, os administradores dos estabelecimentos estão lidando com ajustes arquitetônicos e burocráticos para a abertura dos módulos comerciais. A última data informada pela IBPG era o final de março, entretanto, para adaptação nos espaços e conclusão de detalhes contratuais, uma nova data foi apontada pela empresa.

“Esse prazo foi solicitado pelos lojistas para que conseguissem montar a estrutura física e para que pudessem receber os estoques de produtos e a contratação de mão de obra. Os primeiros segmentos a abrir suas portas serão as lojas de acessórios femininos, [como a] filial da Avivar Afro, loja de acessórios do Axé São Jorge/Ogum, artigos para turismo, Alves Couros e Scalzer Perfumaria Artesanal. Ainda em abril ocorrerá abertura da Choperia Nova Estrela e do Bartuque Bar”, divulgou a IBGP, em nota enviada para A Gazeta através de seus gestores, Bruno Monte e Isabella Capdeville.

Ainda segundo a concessionária, o Mercado da Capixaba vai contar com uma unidade da Sorveteria 40 Sabores e também com bares que “estão em início de obra e contratações, com previsão de 40 a 50 dias para abertura”. No espaço, que é multiúso, a concessionária também projeta uma exposição artística que deve ter data e detalhes confirmados e divulgados em breve, além de cursos de formação e uma feira de produtos orgânicos.

Mercado da Capixaba tem nova data para abertura de lojas

Procurada pela reportagem para confirmar detalhes ligados ao Mercado da Capixaba, a Prefeitura de Vitória não respondeu à demanda com questionamentos sobre confirmação da data e número de lojas. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja Também Comerciantes criticam atrasos na abertura de lojas do Mercado da Capixaba

A novela do mercado…

Após vinte anos de portas fechadas, sendo dois deles para reformas em decorrência de um incêndio e deterioração do local, o Mercado da Capixaba foi apresentado à comunidade em julho de 2024 para “uma fase de revitalização com grandes investimentos e o fomento de ser um local cada vez mais acolhedor”, como divulgou a prefeitura, durante o lançamento do edital para concessão do espaço, em março do último ano.

Desde então, após a entrega das obras, a gestão municipal apresentou, pelo menos, duas datas para inauguração: outubro de 2024 e janeiro de 2025, o que não foi cumprido. A situação, inclusive, chegou a gerar a insatisfação de comerciantes do Centro, como mostrou A Gazeta em fevereiro deste ano.

No último mês, a Prefeitura de Vitória alegou que precisou realizar “pequenos ajustes após as fortes chuvas de janeiro”, mas não confirmou nova data para a inauguração.

A mudança de datas relacionadas ao mercado não é de hoje. Desde o incêndio em 2002, o local passou por uma série de promessas para a reabertura de suas portas. Em janeiro de 2020, o Executivo municipal prometeu que a obra de revitalização ficaria pronta até o fim do primeiro semestre daquele ano, o que não aconteceu por conta da pandemia de Covid-19.

No ano seguinte, 2021, a prefeitura divulgou uma nova previsão para o início da reforma: primeiro semestre de 2022. Na época, o então secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, alegou que o projeto que se tinha até aquele momento era muito conceitual para que fosse contratada uma empresa para as obras.

As intervenções começaram efetivamente no segundo semestre de 2022. Já no início de 2023, a promessa dada foi de que a obra ficaria pronta até o final do primeiro semestre de 2024, quando o espaço foi apresentado ao público, ainda sem as lojas definidas.

Antes dessa entrega, porém, o espaço chegou até a última semana de inscrições para o edital de concessão sem nenhuma proposta e, depois da contratação, houve ainda a desclassificação da empresa vencedora por não atender aos critérios de qualificação técnica exigidos no certame. Depois disso, a IBGP foi a habilitada para a concessão, com um pagamento mensal de R$ 55 mil à prefeitura.

Como o espaço tem sido utilizado?

Atualmente, o espaço — situado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel — tem recebido atrações culturais, como a “Tarde de Chorinho”, e também programações para o público infantil.

De acordo com estimativa da Prefeitura de Vitória, a expectativa é de que o local seja capaz de gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos quando estiver em pleno funcionamento.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta