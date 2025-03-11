Ifes abre mil vagas em curso preparatório de graça no ES

A oferta do Ifes faz parte do programa federal "Partiu IF", que visa a atender alunos em situação de vulnerabilidade social, negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, possibilitando a esse público mais chances para disputar uma vaga no ensino médio na instituição federal. Para se candidatar, o aluno precisa ter cursado todo o ensino fundamental em escolas públicas.