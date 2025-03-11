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Programa federal

Ifes abre mil vagas em curso preparatório de graça no ES

Iniciativa chamada "Partiu IF" é voltada para alunos do 9° ano da rede pública com renda familiar per capita de até um salário mínimo; haverá ajuda de custo mensal

Publicado em 11 de Março de 2025 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 19:29
IFES Campus Vitoria
Campus Vitória do Ifes, em Jucutuquara Crédito: Redes Sociais
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está oferecendo mil vagas em curso preparatório para alunos do 9º ano do ensino fundamental em todo o Estado. A oportunidade é voltada para estudantes da rede pública e cuja renda familiar per capita seja de até um salário mínimo (R$ 1.518). As inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo (16). 
A oferta do Ifes faz parte do programa federal "Partiu IF", que visa a atender alunos em situação de vulnerabilidade social, negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, possibilitando a esse público mais chances para disputar uma vaga no ensino médio na instituição federal. Para se candidatar, o aluno precisa ter cursado todo o ensino fundamental em escolas públicas. 
Conforme informações do instituto, o cursinho terá aulas de Português, Matemática e Ciências da Natureza, com jornada de 40 horas para cada disciplina, além de 40 horas adicionais para assistência individualizada. Estão previstos oficinas de redação, atendimento psicopedagógico e atividades para reforço do aprendizado.

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O programa ainda prevê a distribuição de materiais didáticos e o pagamento de auxílio de R$ 200 por mês para contribuir com as despesas de transporte e alimentação, desde que o aluno mantenha frequência mínima de 75%. O pagamento será feito por oito meses e o período de recebimento está relacionado ao começo do curso. Para se inscrever, basta clicar aqui e será direcionado para o edital de seleção. 
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